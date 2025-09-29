El gobernador anunció que los beneficios seguirán vigentes desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. La medida fue acordada con bancos y el sector privado, y alcanza a más de una docena de rubros.
Un alivio para el bolsillo
El gobernador Hugo Passalacqua comunicó la prórroga de los Programas Ahora, que continuarán activos durante el último trimestre del año. La decisión, consensuada con entidades bancarias y comercios, permitirá que los misioneros sigan accediendo a descuentos y financiación en múltiples rubros hasta el 31 de diciembre de 2025.
Todos los “Ahora” siguen vigentes
El anuncio incluye todas las líneas del plan provincial:
Ahora Misiones
Ahora Bienes Durables
Ahora Mujer
Ahora Viajá por Misiones
Ahora Estudiantes
Ahora Construcción
Ahora Carne
Ahora Gastronomía
Ahora Feria
Ahora Mascotas
Ahora Pan
Ahora Gas
Ahora Neumáticos
Ahora Góndola Bernardo de Irigoyen
Consumo y financiamiento garantizados
La continuidad de los programas representa un esquema que articula al Estado provincial con bancos y comercios, garantizando beneficios en áreas clave como alimentación, construcción, turismo, educación y consumo diario.
De esta manera, miles de familias misioneras podrán seguir aprovechando cuotas sin interés y descuentos que alivian la economía en un contexto de alta inflación.
