El gobernador anunció que los beneficios seguirán vigentes desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. La medida fue acordada con bancos y el sector privado, y alcanza a más de una docena de rubros.

Un alivio para el bolsillo

El gobernador Hugo Passalacqua comunicó la prórroga de los Programas Ahora, que continuarán activos durante el último trimestre del año. La decisión, consensuada con entidades bancarias y comercios, permitirá que los misioneros sigan accediendo a descuentos y financiación en múltiples rubros hasta el 31 de diciembre de 2025.

Todos los “Ahora” siguen vigentes

El anuncio incluye todas las líneas del plan provincial:

Ahora Misiones

Ahora Bienes Durables

Ahora Mujer

Ahora Viajá por Misiones

Ahora Estudiantes

Ahora Construcción

Ahora Carne

Ahora Gastronomía

Ahora Feria

Ahora Mascotas

Ahora Pan

Ahora Gas

Ahora Neumáticos

Ahora Góndola Bernardo de Irigoyen

Consumo y financiamiento garantizados

La continuidad de los programas representa un esquema que articula al Estado provincial con bancos y comercios, garantizando beneficios en áreas clave como alimentación, construcción, turismo, educación y consumo diario.

De esta manera, miles de familias misioneras podrán seguir aprovechando cuotas sin interés y descuentos que alivian la economía en un contexto de alta inflación.