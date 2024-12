Este viernes, en el Parque del Conocimiento de Posadas y en el marco de una reunión de trabajo entre el Gabinete provincial e intendentes de todos los municipios de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua entregó recursos por un total de 449.351.798 millones de pesos con el objetivo de fortalecer el desarrollo de obras viales, la infraestructura urbana y la atención primaria de la salud en los 78 municipios del territorio misionero.

Este es el tercer desembolso que realiza el Gobierno de Misiones en 2024, con entregas previas en junio por 628.960.394,23 pesos y septiembre por 398.408.784,75 pesos, lo que eleva el total entregado en lo que va del año a 1.500 millones de pesos.

Al respecto Passalacqua expresó: “Esta es la tercera reunión de trabajo que realizamos en conjunto con representantes de los 78 municipios, Y la idea es hacer la próxima en abril, con el mismo tenor de descentralización de los recursos. Además de la entrega de recursos, este tipo de reuniones también son importantes para vernos las caras y recordar que en Misiones enfrentamos la crisis todos juntos, tirando todos para el mismo lado”.

“Desde la primera entrega de recursos que hicimos en el año para los municipios hasta hoy, ya desembolsamos 1.500 millones de pesos que van directamente a los vecinos de todos los pueblos. Es una cifra grande, que cuesta mucho conseguir y sobre todo en este complejo contexto económico que atravesamos, pero todo esto se logra con el esfuerzo de todos los misioneros y misioneras. Es importante para nosotros como Estado provincial además que el pueblo de Misiones sepa y tenga en claro a dónde va su dinero”, aseguró.

En esta oportunidad, la entrega de recursos incluyó tres principales conceptos de inversión:

Fondo Vial para el arreglo de caminos terrados: para lo que se destinó 81.933.296 pesos.

Convenios con el Iprodha para cordones cuneta y empedrados: para lo que se destinó 304.554.481,56 pesos.

Atención Primaria de la Salud: para lo que se destinó 62.864.021 pesos.

Además de los recursos, se entregaron máquinas viales a 12 municipios que accedieron a créditos a través del Fondo de Crédito en el marco del programa Vial, y equipamiento vial y camiones a los municipios de Campo Grande, Bernardo de Irigoyen y Santiago de Liniers, formalizando la transferencia de propiedad de los rodados.

En cuanto a los planes Techos, en convenio con el Iprodha, se otorgaron 5 planes a 16 municipios, con una inversión total de 34 millones de pesos.

Por último, se entregaron 14 resoluciones de créditos otorgados a municipios del programa de equipamiento vial, por un total de 2.891.926.637,78 pesos.

En la entrega de recursos también estuvo presente el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, el ministro de Salud, Héctor González, el presidente del Iprodha, Juan Carlos Pereira, el presidente de Vialidad, Sebastián Macias, intendentes y representantes de los municipios.

Infraestructura para el desarrollo

Durante la entrega de fondos, el gobernador también se refirió a la caída en los ingresos de Nación a las provincias y a la medida nacional de no invertir en obras públicas. “La Nación no produce nada, recauda lo que nosotros le mandamos. Cada vez que compramos algo y pagamos impuestos en las provincias esa es la recaudación que termina en Buenos Aires. De cada tres pesos que enviamos, Nación se queda con dos y nos devuelven uno. Este sistema unitario está afectando gravemente nuestras finanzas”, aseguró.

“En esos fondos que llegan o no, están lo que yo llamo infraestructura, comúnmente llamado obra pública. En Misiones consideramos que un país no puede crecer ni desarrollarse si no tiene infraestructura, es imposible. Y con esto me refiero al suministro de agua potable, cloacas, reparación de caminos, construcción de puentes, escuelas, comisarías, fortalecimiento del tendido eléctrico, todo eso es infraestructura, sin todo eso desaparecemos como provincia”, sostuvo.

El mandatario provincial también se refirió a las consecuencias de la crisis económica en sectores clave de la provincia. Passalacqua subrayó que la caída en las exportaciones, sumada a la depreciación del peso, está llevando al límite a varios rubros productivos claves, como el sector maderero y el té. “El derrumbe de precios afecta directamente al productor de yerba. Pedí un precio de $505 en mayo, y hoy estamos en $120. Pero esto no solo perjudica al productor, sino que impacta en toda la economía, desde el almacenero hasta el chofer de taxi, todos se ven afectados por esta cadena. Somos la primera provincia que más exporta del NEA, pero hoy es casi un pésimo negocio exportar”, indicó.

El gobernador además pidió colaboración a su Gabinete provincial y los municipios para reducir gastos y priorizar inversiones en áreas esenciales, como energía e infraestructuras. “Los felicito por la buena gestión y buen manejo de los recursos y las finanzas públicas que vienen teniendo. Pero hoy quiero pedirles que colaboren reduciendo aún más los gastos, cada centavo cuenta. Debemos administrar bien e invertir en lo que de verdad importa como la educación, salud, infraestructuras y demás”, destacó Passalacqua.

Finalmente, apeló a la unidad y la creatividad para superar los desafíos actuales. “Yo soy optimista, tenemos un equipo de Gobierno muy bueno, un equipo de intendentes muy bueno y un pueblo muy trabajador que sólo sabe ir hacia adelante con esfuerzo y trabajo”, afirmó.

Y concluyó: “no es momento para divisiones. Si trabajamos juntos, con inteligencia, austeridad, esfuerzo y siempre cerca de los que menos tienen, podremos superar esta crisis. Vamos a salir adelante, porque es lo que los misioneros merecen”.

Entre el 2023 y 2024 las transferencias a las provincias disminuyeron un 61%

Durante la reunión de trabajo y antes de la entrega de fondos a los municipios, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, analizó la coyuntura económica nacional y realizó un balance desde el punto de vista económico. Safrán advirtió sobre los riesgos de políticas que podrían agravar la recesión y sus implicancias para las provincias.

El atraso cambiario fue otro tema abordado, con implicancias directas para provincias fronterizas como Misiones. “El tipo de cambio real multilateral está en niveles de 1998, afectando las exportaciones y el comercio con Brasil y Paraguay, donde los productos argentinos ya no son competitivos. Desde Nación proponen bajar costos para mejorar la competitividad, pero esto no soluciona el problema de fondo”, aseguró .

Safrán presentó también datos sobre la caída de las transferencias discrecionales. «Entre 2023 y 2024, las transferencias a provincias disminuyeron un 61% en términos reales, obligando a las jurisdicciones a financiar programas como el FONID y subsidios al transporte. Esto refleja el impacto del ajuste fiscal, donde las provincias han sido las grandes perjudicadas», advirtió.