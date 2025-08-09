En el barrio Alecrín de San Antonio, el gobernador Hugo Passalacqua entregó 296 instrumentos de regularización dominial a familias de San Antonio y Comandante Andresito. Los documentos corresponden a títulos de propiedad y permisos de ocupación de lotes urbanos y rurales, otorgados a través del programa provincial Mi Título. La medida se enmarca en la política de garantizar el acceso legal a la tierra en toda la provincia.

En la ocasión, el mandatario dijo que cuando «firmó en mi oficina los títulos, no solo me emocionó, sino que me imagino la mano que va a recibir en el acto esa carpetita de ‘Mi Título’». Por eso, señaló que esta política pública intenta dar certeza a las familias, para acabar con las angustias y dar «un lugar en el mundo donde puedan soñar, y tener esperanza».

«La tierra es mucho, se compara con pocas cosas, tal vez con tener un hijo. Pero la felicidad de que el suelo te pertenezca, es un paso adelante en términos familiares y espirituales. Subrayo la palabra familia, porque siempre lo he dicho: intento que Misiones sea una gran familia de un millón y medio de hermanos. La situación es difícil. Pero se sale juntos, hombro con hombro, no hay otra manera. Detrás de cada uno de esos papeles hay mucho esfuerzo», afirmó.

Del mismo modo, resaltó que la iniciativa ya entregó más de 25 mil títulos. Asimismo, reiteró que su gestión busca estar cerca de la gente. En especial para “interpretar los sueños y las esperanzas de todos. Y cuanto más difícil esté la cosa, más cerca vamos a estar como Gobierno, más cariño le vamos a poner y más trabajo vamos a tener. Con orgullo de concebirnos, de entendernos, de vernos como misioneros. Creemos en un proyecto social misionerista que defiende lo nuestro, lo misionero, antes que cualquier otra cosa”. Sobre todo, recalcó que es un mandato que el poder está en la gente, en el pueblo misionero.

«Para los que son futboleros, ahora dejaron de ser suplentes, son titulares de su propiedad. Querida gente del barrio Alecrín, me voy muy contento, lleno de alegría. Verles la carita y saber que se van a ir a sus casas comentando que, por fin, después de tantos años, tienen su título, es emocionante. Cuanto más difícil esté la cosa, más cerca vamos a estar, más cariño y más trabajo vamos a tener», puntualizó.

Una certeza para la comunidad

En tanto, el intendente de San Antonio, Fausto Rojas, dijo que «hubo un trabajo inmenso detrás de esto. Logramos en San Antonio 200 permisos de ocupación y 44 títulos de propiedad. Recibo llamadas preguntando cuándo va a salir un permiso o un título, y hoy podemos dar respuesta. Esto es un logro tremendo para San Antonio. Sé que hay muchos por salir todavía, pero vamos a seguir trabajando así».

«San Antonio es uno de los municipios que tenía tantas necesidades y están saliendo. Por eso agradezco al Gobierno de Misiones por estos logros y por el acompañamiento a los municipios, a pesar de la situación económica del país. Lo estamos manejando y vamos a seguir peleando por nuestros municipios. En algún momento tiene que pasar la tormenta, y vamos a seguir avanzando. San Antonio no paró, siguió trabajando, y vamos a seguir contando con su respaldo», declaró el jefe comunal.

Por su parte, la subsecretaria de Industria, Graciela de Moura, expresó que la entrega de títulos da certeza a las familias y deseó a los beneficiarios que «puedan planificar, construir y soñar, sabiendo que cada ladrillo y cada semilla quedará como legado para sus generaciones».

Trabajo provincial en regularización dominial

Por su parte, El subsecretario de Gobierno y Asuntos Registrales y Tierras, Daniel Behler, destacó que en la jornada se entregaron «casi 300 instrumentos, entre títulos y permisos de ocupación» y explicó que se trabaja para que la gente se acerque, consulte y presente la documentación necesaria. Indicó que no todo el retraso es atribuible al Estado y que se necesita del compromiso del beneficiario para acompañar el trámite.

Igualmente, Behler remarcó que «la presencia del Estado es fundamental» y que no se busca un «macro Estado» sino uno «suficiente, justo y correcto». Afirmó que el objetivo es «intensificar al máximo posible la conclusión de los trámites para que se conviertan en títulos de propiedad» y adelantó que continuarán recorriendo la provincia, especialmente en municipios con tierras fiscales y alta demanda.

El acto contó con la presencia del director general de Tierras de Misiones, Rubén Sales; autoridades locales y las familias beneficiarias.

Una medida que da estabilidad social

De acuerdo a la Subsecretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, aclaró que estos títulos y permisos entregados hoy alcanzan tanto a lotes urbanos como rurales y son entregados en el marco del programa provincial Mi Título que promueven el acceso seguro y legal a la tierra. Dicha regularización dominial no solo soluciona conflictos por la posesión de tierras. También genera estabilidad social y fortalece el arraigo en las zonas rurales, permite que las familias planifiquen a largo plazo, inviertan y mejoren sus condiciones de vida cientos de familias misioneras.

El beneficio ya mejoró la situación de cientos de familias de San Javier. Itacaruaré, Concepción de la Sierra, Mojón Grande, Arroyo del Medio, Bonpland, Dos Arroyos, Alem, Gobernador López, Caá Yarí, Cerro Cora y Apóstoles.

Actualmente, se están trabajando en el proceso de regularización diferentes municipios como San Vicente, El Soberbio, Campo Ramón, Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle, Colonia Alberdi, Cerro Azul, entre otros.