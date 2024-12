En el PIIP, el programa «Norte Grande Exporta» culminó este martes su primer ciclo con la participación de representantes empresariales y autoridades provinciales y nacionales. La iniciativa, impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), busca dotar a las pequeñas y medianas empresas de herramientas de promoción internacional, inteligencia comercial y asistencia técnica, para facilitar su proceso de internacionalización. En su intervención, el gobernador Hugo Passalacqua destacó el valor de la infraestructura y la capacitación para impulsar el desarrollo exportador de la provincia.

«Nada surge de forma espontánea, siempre hay respuestas claras. El CFI, como organismo de las provincias, no de la Nación, está ayudándonos a exportar en un contexto muy difícil. Y la salida es por arriba», comentó. Además, enfatizó las oportunidades de Misiones, destacando su ubicación estratégica, rodeada en un 91% por fronteras internacionales con Paraguay y Brasil. Esta característica convierte a la provincia en «casi una provincia exportada». Asimismo, compartió experiencias sobre proyectos de exportación con India que se gestaron en 2016 y actualmente están próximos a materializarse. No obstante, señaló que «nos falta mucho porque exportar no es solo infraestructura; es tener inteligencia económica, saber a qué mercado ir y si somos capaces de exportar».

Igualmente, dio cuenta de las deficiencias en infraestructura que dificultan el comercio exterior, como el acceso a la hidrovía. Por eso, aclaró que «estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer funcionar un puerto que se construyó con recursos propios, pero que podría ser explotado 20 veces más si estuviéramos incluidos en la hidrovía». También destacó otras necesidades, que la provincia permanentemente reclama, como el ferrocarril, la autovía hacia Paso de los Libres y el acceso al gas.

En la misma línea, resaltó la capacitación como eje central para que las empresas puedan competir en mercados internacionales. «Acompañar a las PyMEs no es solo ayudarlas con trámites, es estar con ellas todo el día, entender sus necesidades y proyectarlas hacia el exterior», indicó. Puntualmente, valoró el esfuerzo de los empresarios misioneros en sectores clave como el tealero, la madera y el arándano. «Tenemos 300 o 400 empresas con aspiraciones de exportar, y lo pueden lograr si estamos a la altura de las circunstancias. Falta mucho, pero a partir de hoy falta un poco menos», aseguró.

Por último, remarcó el compromiso colectivo para superar los desafíos que enfrenta la provincia. «Lo que tiene que hacer el gobierno es brindar las condiciones para que todos puedan competir. Gracias al esfuerzo conjunto, estamos dando un paso adelante para que Misiones crezca hacia el exterior», declaró.

Una puesta en común de trabajo en red

A su turno, el coordinador del programa en Misiones, Christian Piatti, resaltó “tener el apoyo del Gobierno provincial en este tipo de programas que trabajamos en conjunto con el CFI. A veces, no tenemos una visión general de lo que tenemos en la provincia y que estamos trabajando fuertemente. Por eso, este cierre refleja cómo logramos capacitar a personal y asesorar a cuatro empresas: Doré, Faniot, Simacon y Terekua, de rubros como tecnología, construcción, panificados y reciclado de plásticos”.

También hizo hincapié en la formación profesional como eje clave del programa. «Hoy contamos con personal capacitado y que seguirá formándose para brindar mejores servicios. Durante seis meses se asesoró a estas empresas, llegando a desarrollar planes de exportación. Otro aspecto fundamental fue el networking: aprovechar esta red de contactos para generar oportunidades. El trabajo en equipo entre el Estado, el sector privado y los profesionales capacitados es el camino para seguir creciendo», señaló.

Por su parte, el ministro de Industria de Misiones, Federico Fachinello, destacó los resultados obtenidos y las acciones del Gobierno de Misiones para potenciar la exportación. «Desde la primera reunión de trabajo nos encomendamos que más PyMEs exporten y que las que ya exportan aumenten su capacidad. Veinte días después estábamos en Brasil, en una feria de supermercados, donde PyMEs locales lograron consolidar exportaciones. Todo esto lo hacemos a través de asistencia técnica, prefinanciación de exportaciones con el CFI, créditos a tasas bonificadas y la infraestructura del Puerto de Posadas, que incrementa la competitividad», informó.

En tanto, la jefa de gabinete del CFI, Marcela Garavano, señaló que «este programa surge del consenso de las provincias del Norte Grande, que unificaron la necesidad de una estrategia compartida para sus exportaciones. Nosotros cumplimos el rol de socio estratégico, acompañando su desarrollo productivo. Estas experiencias inspirarán a otras empresas y provincias del país, y ratificamos nuestro compromiso como aliados en esta tarea».

Por último, el representante de la empresa Simacon, Darío Cordes, compartió su experiencia en el programa de internacionalización, destacando el asesoramiento recibido, los resultados positivos en Uruguay y Paraguay, y cómo el CFI les brindó la confianza necesaria para expandirse.

El encuentro contó además con la participación de la representante del CFI en Misiones, Viviana Rovira y la presidenta del Parque Industrial y de la Innovación de Posadas, Luciana Levandowski.

Capacitación y asistencia técnica

En detalle, el evento de hoy incluyó exposiciones de empresas participantes como Doré, Faniot, Simacon y Terekua, además de un espacio de networking entre empresarios y funcionarios. Durante la jornada, se entregaron los planes de exportación diseñados para las firmas participantes y se destacaron los resultados alcanzados a lo largo del programa. La actividad también ofreció preinscripciones para la segunda edición del programa, prevista para 2025, y concluyó con un cóctel de camaradería. En este marco, el Ministerio de Industria fue reconocido por su labor en el acompañamiento a empresas misioneras en sus primeras exportaciones.

En tanto, el programa incluyó el Curso Superior en Negocios Internacionales, una instancia de formación intensiva de dos meses destinada a funcionarios provinciales, con el objetivo de capacitarlos en asesoramiento técnico para la promoción de exportaciones. Asimismo, las empresas participantes recibieron seis meses de asistencia técnica en áreas clave como diagnóstico, selección de mercados, tratamiento aduanero, investigación de mercados y diseño de planes de promoción internacional.

Así, con un total de 9.500 empresas privadas activas y más de 105 mil trabajadores en sectores como comercio, servicios, agricultura e industrias, Misiones finaliza 2024 con un repunte respecto al período pre pandemia. Justamente, la provincia presenta una densidad empresarial de siete empresas por cada mil habitantes. Una posición que comparte con Corrientes, Chaco y Catamarca.