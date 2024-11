El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, viajó a Mar del Plata para acompañar a la delegación misionera en los Juegos Nacional Evita 2024. Con un equipo de 400 personas (entre atletas, entrenadores, coordinadores de disciplinas, acompañantes y equipo médico) y participando en 35 de las 36 disciplinas que propone el evento, este año, Misiones es una de las provincias con la delegación más grande de los Juegos Evita.

El evento, organizado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, convocó a más de 8.000 personas de todo el país. Las competencias deportivas comenzaron el martes 5 de noviembre y se extenderán hasta el sábado 9, en los 30 escenarios deportivos ubicados en diferentes zonas de la ciudad.

En lo que va de los Juegos Evita ya se desarrollaron varias competencias tanto individuales como grupales, y los atletas misioneros ya conquistaron 20 medallas en total. Passalacqua estuvo presente en la competencia de Gimnasia Artística Femenina Nivel 1, donde las apostoleñas Kiara Rojas, Abril Benítez y Brenda Rodríguez Buchinger se llevaron una de las primeras medallas de oro para la tierra colorada.

También presenció una competencia de atletismo, donde el eldoradense Aarón Fleitas subió al podió a recibir una medalla dorada tras ganar en salto triple. Desde ayer, el primer mandatario provincial junto al ministro de Deportes de Misiones, Aldo Steinhorst, recorren el predio donde se realizan los Juegos, acompañando a los misioneros y misioneras que compiten.

Passalacqua finalizó el primer día de su visita a los Juegos Evita en el hotel Riviera, donde está alojada la delegación misionera y manifestó: “Estoy muy emocionado porque siendo una provincia pequeña, Misiones hoy es la delegación más grande y nutrida de los Juegos Evita. Eso es mucho y es mérito del esfuerzo que hicieron y hacen los atletas, técnicos, médicos, nutricionistas, entrenadores y las 400 personas que conforman la delegación”.

“Por lo que me informaron y escuché, vamos a hacer un papel importante en el medallero, pero no es lo que más me importa, por supuesto que uno siempre quiere llevarse una medalla, pero a mi me emociona y quiero destacar el comportamiento de nuestra delegación. Estamos viendo un comportamiento más que ejemplar y si pensamos que ese es el futuro de Misiones, realmente me emociona y enorgullece”, señaló.

A su vez, expresó que fomentar el deporte seguirá siendo una de las políticas de Estado que impulse el actual Gobierno Misiones. “Este es un evento deportivo que promueve la salud y contribuye a la construcción de la sociedad, por eso desde el Gobierno de Misiones siempre fomentamos el deporte y apoyamos este tipo de eventos. El deporte es una escuela de valores y siempre vamos a insistir en eso porque el deporte forma, uno aprende a ser mejor persona, a comportarse bien, a cuidar su cuerpo, ser respetuoso con su adversario y con las reglas, ser solidario, tener disciplina, esforzarse, trabajar y más”, expresó.

Cabe mencionar que, a diferencia de otras provincias, Misiones define a los deportistas que representan a la provincia en los Juegos Evita con los Juegos Deportivos Misioneros. Se trata de un evento previo a lo que se desarrolla en estos momentos en Mar del Plata y que abarca competencias y formación de los atletas que contribuyen a una experiencia integral.

Al respecto, el mandatario destacó el trabajo que realiza todo el equipo del Ministerio de Deportes. “Hay falencias, claro que hay falencias y siempre hay cosas que mejorar, pero uno ve hoy la cara de estos chicos contentos, disfrutando y haciendo lo que les gusta y son la prueba de que vamos por buen camino”, aseguró.

Por último destacó, “muchos de nuestros chicos salen por primera vez de la provincia gracias a este tipo de eventos y eso es toda una experiencia que los enriquece y también aporta a su formación como personas. Tener contacto con chicos de otros lugares te cambia por completo la visión del mundo y de la vida. Por eso, acá no hay fracasos, todos triunfan se vayan o no con una medalla”.

*MISIONES YA ALCANZÓ EL PODIO EN VARIAS DISCIPLINAS*

Si bien las competencias deportivas continúan hasta el sábado 9, la delegación que representa a Misiones ya subió al podio más de 15 veces. Éstas son algunas de las medallas que alcanzaron los atletas junto a sus técnicos, entrenadores y profesores:

*Atletismo:*

Nahiara Romero (Los Helechos) – Campo a través (2.000 metros). Medalla de Plata

*Natación:*

José Vázquez (Oberá) – 100 metros, estilo Mariposa. Medalla de Plata

José Vázquez (Oberá), Fabrizio Ocampo (Posadas), Tadeo Méndez (Posadas), Gonzalo Aby (Oberá) – Posta 4×50 metros, Combinado. Medalla de Plata

Jana Coombes (Posadas) en 50m pecho. Medalla de Plata

*Gimnasia Artística Femenina:*

Kiara Rojas, Abril Benítez y Brenda Rodríguez Buchinger (Apóstoles) – Nivel 1. Medalla de Oro

*Atletismo masculino:*

Aarón Fleitas (Eldorado) – Salto Triple. Medalla de Oro

*Natación adaptada:*

Mateo Espínola (San Vicente) – 3 Medallas de Oro en 25m Espalda, 25m Libre y 50m Libre

Tayna Jureis (Posadas) – 2 Medallas : Oro en 25m Espalda y en 25m Libre

Mía Fagúndez (San Vicente) – 2 Medallas de Plata en 25m Libre visual y 50m Espalda

Paloma Gamarra – Medalla de Plata en 50m Libre y Medallas de Bronce en 25m Espalda y 25m Libre

*Atletismo Adaptado:*

Adriana Aquino – Medalla de Oro en Salto en Largo

Braian Masiuk Bagniuk – Medalla de Oro en Lanzamiento de Bala y Medalla de Bronce en 200m

Luana Vázquez – Medalla de Oro en Lanzamiento de Bala y Medalla de Plata en 200m

Dylan Armoa (Jardín América) – Medalla de Oro en Salto en Largo

Gabriel Nering – Medalla de Plata en Salto en Largo