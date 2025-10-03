La Cámara de Representantes de Misiones sancionó este jueves 2 de octubre el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2026, por un total de $4.045.600.921.000, ratificando una vez más a la provincia como la primera del país en aprobar su planificación económica.

El gobernador Hugo Passalacqua celebró la votación y destacó que el Presupuesto «expresa la racionalidad del modelo que Misiones viene cultivando desde hace años». Subrayó además que el plan financiero refleja «el compromiso tanto con el equilibrio fiscal como con el equilibrio social, premisas que se sintetizan en la figura de un Estado suficiente».

Desde el oficialismo remarcaron que la norma prioriza la inversión social, con una fuerte asignación a educación, salud y políticas de contención, mientras que otro bloque clave se destina a infraestructura y obra pública, entendidas como motores del desarrollo económico provincial.

Passalacqua también agradeció al presidente de la Cámara, Oscar Herrera Ahuad, y al conductor político del Frente Renovador, Carlos Rovira, por el trabajo legislativo que permitió aprobar la “ley de leyes”. “Con inteligencia y cercanía, los misioneros seguimos avanzando en paz, unidad y con nuestros propios esfuerzos”, señaló el mandatario en un mensaje con tono político frente a la merma de transferencias federales.

La sesión contó con la presencia del gobernador y su gabinete, legisladores de distintos bloques y funcionarios del Poder Ejecutivo, quienes acompañaron el debate y la votación que selló la sanción del Presupuesto 2026.