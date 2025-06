Este miércoles el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó el lanzamiento oficial del programa provincial ‘Ahora Pymes’, una iniciativa anunciada el pasado 1° de mayo con el objetivo de fortalecer el comercio interno entre micro, pequeñas y medianas empresas misioneras.

El programa permitirá que los comercios adheridos ofrezcan a sus clientes financiación de hasta 12 cuotas sin interés en compras realizadas con tarjetas de crédito Visa Business del Banco Macro, por montos de hasta $ 10 millones por tarjeta.

Está dirigido a comercios misioneros responsables inscriptos en el IVA y con certificado MiPyME vigente, que comercialicen bienes y/o servicios incluidos en los rubros habilitados. Estará vigente todos los viernes del mes de julio de 2025. El costo financiero será asumido mayoritariamente por la Provincia y el Banco Macro, mientras que los comercios adheridos sólo deberán aportar un 5% + IVA sobre el monto de cada operación.

Al respecto, Passalacqua manifestó: «Este programa no es el remedio a todas las enfermedades, pero es un enorme paliativo. No existen soluciones mágicas pero sí soluciones creativas y en conjunto». «No se trata solo de apoyar al comerciante o a la industria, sino también de garantizar el empleo a miles de familias misioneras. El mayor dador de empleo de Misiones es el comercio, servicio e industria, por eso si no cuidamos eso, no estamos cuidando a la gente», remarcó.

«Lo público y lo privado son dos caras de la misma moneda, en la provincia de Misiones ese debate público o privado ya está saldado. Hoy sabemos que sobre todo en situaciones difíciles y complejas como la situación económica que estamos atravesando, se sale siendo creativo, trabajando juntos, con la capacidad de escuchar, la predisposición del sector financiero, y la espalda del trabajo en este caso de los sectores industriales y comerciantes”, sostuvo.

Los rubros alcanzados por el programa incluyen: cámaras y cubiertas de auto, camioneta y moto; computadoras, tablets y celulares; artículos de librería, indumentaria en general, calzado y marroquinería, muebles, electrodomésticos, envases, blanquería, artículos para el hogar, baterías, repuestos y accesorios de auto y moto; colchones, reparaciones de mecánica integral de auto y moto; artículos textiles, y materiales y herramientas para la construcción.

A su vez, señaló que «la idea de este programa viene del llamado sector privado y su capacidad de escuchar y dialogar con el llamado sector público que debe poner el hombro en conjunto con el tercer sector que es el financiero. Fue una madeja bastante fácil de armar gracias al trabajo que venimos haciendo hace años con los Programas Ahora y gracias a que en Misiones ya tenemos un entrenamiento de trabajar en conjunto».

«Ya desde que Manuel Belgrano creó las bases de nuestra constitución tenemos claro en Misiones que el comerciante, las industrias, las PyMEs, etcétera, no pueden desarrollarse sin un Estado suficiente que los apoye», agregó.

Un Estado Suficiente que acompaña

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán explicó: «Ésta iniciativa surge de un diálogo con las cámaras empresarias en el que analizamos cómo cuidar al comercio misionero en este contexto difícil y como brindar ventaja comparativa al comercio misionero frente a la competencia de otras provincias. De esta forma surge este programa que consiste en que un comercio compre a otro comercio».

«Todos estos rubros que se incluyen pueden ser oferentes de este programa durante los 4 viernes de julio, vendiendo en hasta 12 cuotas sin interés, donde el comercio adherido afronta solamente el 5% del coste de la transacción y el resto del costo del programa lo absorbe el Gobierno de la provincia en conjunto con el Banco Macro», remarcó Safrán.

«Iremos analizando cómo le va en el mes de julio a este programa. Se seguirán evaluando nuevas solicitudes de adhesión, por eso animamos a los comercios que aún no lo hicieron, que lo hagan», indicó.

Hasta el momento, se han registrado 115 solicitudes de comercios que se inscribieron antes del 16 de junio, los cuales podrán comenzar a operar a partir del primer viernes de julio, siempre que las solicitudes sean aprobadas por la entidad financiera. Para los viernes restantes del mes, se seguirán evaluando nuevas solicitudes. Las bases y condiciones del programa están disponibles en: https://ahora.misiones.gob.ar

Una herramienta clave

Durante el lanzamiento, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Carlos Amores agradeció al Gobierno de Misiones por esta iniciativa: «Una vez más, el Gobierno de la provincia está a la altura de las circunstancias y comprendió perfectamente la situación económica que están atravesando los industriales y comerciantes».

También agradeció al Banco Macro por hacer posible esta «política de consumo que sin dudas va a traccionar toda la economía misionera”, aseguró. “Es muy importante el trabajo conjunto para potenciar comercios e industrias misioneras y de esta manera defendernos entre todos de la globalización en el consumo de productos frente a otras provincias o países con otras capacidades de compra», agregó.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio de Leandro N. Alem, Juan Pablo Velona también expresó su agradecimiento por este nuevo Ahora. «Sin dudas es una herramienta positiva para el sector sobre todo en estos tiempos difíciles que atraviesa el sector privado», manifestó. «Es una iniciativa que fomenta el consumo interno y abre la jugada a empresas que no podían ofrecer algún plan, en ese sentido es una gran oportunidad», sostuvo.

En tanto, el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Guillermo Fachinello recordó que los Programas Ahora nacieron en Misiones y como respuesta del trabajo conjunto y sinergia entre el sector público y privado.

«Es importante recordar que los Ahora nacieron del debate público/privado que existe en la provincia de Misiones y que incluso se replica posteriormente en otras provincias. Y son fruto del apoyo de entidades financieras comprometidas como el Banco Macro», remarcó.

«Desde la Confederación Económica de Misiones, creemos que es una herramienta clave para potenciar las PyMEs de Misiones, sobre todo en estos días tan complejos, por eso invitamos a todas a que se adhieran», señaló por último.

También participaron del lanzamiento, la vocal de la Cámara Regional de Industrias, Servicios y Comercios de Aristóbulo del Valle, Cecilia Holonko; el gerente divisional del Banco Macro, Diego Robollini y el prosecretario de la Cámara de Comercio de Posadas, Fernando Velly.