Este viernes 19 de septiembre, el gobernador Hugo Passalacqua encabezó la entrega de fondos por casi $150 millones a 37 Bibliotecas Populares de Misiones. La iniciativa, sostenida sin interrupciones desde 2012, reafirma a la lectura como política pública provincial.

En esta edición, 36 instituciones recibieron vouchers de $500.000 para compra de libros, mientras que 20 fueron beneficiadas con cheques por más de $121 millones destinados a materiales e insumos.

“Un libro siempre transforma”

Passalacqua puso en valor el trabajo silencioso de quienes sostienen las bibliotecas:

“No se trata solo de subsidios. Lo más importante es reconocer el esfuerzo de cada biblioteca popular. En un mundo tan tensionado como el de hoy, la lectura se vuelve un refugio y una herramienta crítica. Leer construye personas más libres y con más capacidad de disfrutar la vida”.

Cultura como decisión política

El ministro de Cultura, José Martín Schuap, subrayó que Misiones mantiene la inversión en cultura como política de Estado:

“Mientras Nación recorta, nosotros seguimos sosteniendo las bibliotecas. Son verdaderos centros culturales en cada rincón de la provincia”.

También la presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares, Rita Zapani, agradeció:

“En muchas comunidades la biblioteca es el único espacio cultural. Este apoyo significa crecimiento y esperanza”.

Voces que leen futuro

Desde Eldorado, la presidenta de su Biblioteca Popular, Marina Dornelles, contó que gracias a los fondos podrán equipar nuevos espacios con sillas y aires acondicionados:

“Decidimos cada compra según lo que piden nuestros socios. Queremos que la comunidad se sienta cómoda y bienvenida”.

El acto incluyó la presentación del Bibliomóvil, un vehículo que recorre la provincia con libros, talleres y actividades, acercando la lectura a chicos y grandes en cada localidad.

Hacia el Día de las Bibliotecas Populares

La entrega se realizó a pocos días del 23 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día de las Bibliotecas Populares, en homenaje a la creación de la CONABIP, que este año cumple 155 años.

Con este respaldo, Misiones apuesta a que cada libro siga abriendo mundos y a que las bibliotecas populares continúen siendo el corazón cultural de las comunidades.