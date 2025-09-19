Este viernes 19 de septiembre, el gobernador Hugo Passalacqua encabezó la entrega de fondos por casi $150 millones a 37 Bibliotecas Populares de Misiones. La iniciativa, sostenida sin interrupciones desde 2012, reafirma a la lectura como política pública provincial.
En esta edición, 36 instituciones recibieron vouchers de $500.000 para compra de libros, mientras que 20 fueron beneficiadas con cheques por más de $121 millones destinados a materiales e insumos.
“Un libro siempre transforma”
Passalacqua puso en valor el trabajo silencioso de quienes sostienen las bibliotecas:
“No se trata solo de subsidios. Lo más importante es reconocer el esfuerzo de cada biblioteca popular. En un mundo tan tensionado como el de hoy, la lectura se vuelve un refugio y una herramienta crítica. Leer construye personas más libres y con más capacidad de disfrutar la vida”.
Cultura como decisión política
El ministro de Cultura, José Martín Schuap, subrayó que Misiones mantiene la inversión en cultura como política de Estado:
“Mientras Nación recorta, nosotros seguimos sosteniendo las bibliotecas. Son verdaderos centros culturales en cada rincón de la provincia”.
También la presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares, Rita Zapani, agradeció:
“En muchas comunidades la biblioteca es el único espacio cultural. Este apoyo significa crecimiento y esperanza”.
Voces que leen futuro
Desde Eldorado, la presidenta de su Biblioteca Popular, Marina Dornelles, contó que gracias a los fondos podrán equipar nuevos espacios con sillas y aires acondicionados:
“Decidimos cada compra según lo que piden nuestros socios. Queremos que la comunidad se sienta cómoda y bienvenida”.
El acto incluyó la presentación del Bibliomóvil, un vehículo que recorre la provincia con libros, talleres y actividades, acercando la lectura a chicos y grandes en cada localidad.
Hacia el Día de las Bibliotecas Populares
La entrega se realizó a pocos días del 23 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día de las Bibliotecas Populares, en homenaje a la creación de la CONABIP, que este año cumple 155 años.
Con este respaldo, Misiones apuesta a que cada libro siga abriendo mundos y a que las bibliotecas populares continúen siendo el corazón cultural de las comunidades.
