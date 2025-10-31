El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, valoró el encuentro mantenido con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde participaron mandatarios provinciales. En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el mandatario misionero subrayó la importancia del diálogo y el trabajo conjunto “más allá de las diferencias” para impulsar el crecimiento del país y de la provincia.

“Agradecemos la convocatoria del señor presidente @JMilei, junto a su gabinete y los colegas gobernadores, con quienes nos dispusimos a dialogar las veces que sean necesarias para consensuar temas, más allá de las lógicas diferencias, con el objetivo de hacer crecer al país y a Misiones, generar empleo y cuidar las cuentas públicas como siempre lo hemos hecho”, publicó Passalacqua.

“Buscamos la felicidad de todos los misioneros, y eso se logra trabajando y poniendo el foco en las coincidencias”, agregó.

Un mensaje de apertura al diálogo

Las declaraciones del gobernador se enmarcan en una jornada donde el presidente Milei recibió a 20 gobernadores con el propósito de abrir una nueva etapa de diálogo político y federal. Según fuentes oficiales, en la reunión se abordaron temas como reforma fiscal, laboral y previsional, además del Presupuesto 2026 y el rumbo económico del país.

El encuentro, calificado por Milei como “extremadamente positivo”, buscó generar una foto de consenso tras varios meses de tensión con las provincias. No obstante, algunos mandatarios del peronismo no fueron convocados, lo que evidenció matices dentro del panorama político nacional.

Misiones, diálogo y equilibrio fiscal

Desde el inicio de su gestión, Passalacqua ha insistido en el equilibrio entre la autonomía provincial y la cooperación con el Gobierno Nacional. En su mensaje, volvió a poner el acento en el cuidado de las cuentas públicas —una constante en la administración misionera— y en la generación de empleo, temas que considera centrales para el desarrollo de la provincia.

Fuentes cercanas al Ejecutivo provincial interpretaron el mensaje como un gesto de gobernabilidad y de disposición a acompañar las políticas nacionales siempre que respeten el federalismo y los intereses de Misiones.

“El gobernador mantiene una línea de diálogo institucional con todos los espacios, priorizando la gestión y el bienestar de los misioneros”, señalaron.

Un gesto político en tiempos de consenso

La participación de Passalacqua en la reunión y su tono conciliador se dan en un contexto nacional signado por la necesidad de acuerdos para avanzar en las reformas estructurales, Misiones busca mostrarse como una provincia dialoguista y responsable.

Con su mensaje, el gobernador reforzó la idea de que los consensos y el trabajo conjunto son el camino para el crecimiento económico y social, al tiempo que envió una señal de estabilidad política y fiscal hacia el Gobierno Nacional y el resto del país.