El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó una acción de amparo para que se restablezcan los pagos suspendidos por la Agencia Nacional de Discapacidad y reclamó retroactivos, transparencia y respeto a la dignidad de las personas afectadas.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, informó que instruyó al fiscal de Estado provincial a iniciar una acción de amparo en el marco del expediente Nº 2128/2025, caratulado «Misiones Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ amparo».

La medida busca que el Poder Judicial ordene el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos, que —según denunció— fueron suspendidos de manera «ilegítima» por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde marzo de 2025.

Además, la presentación judicial reclama el pago de retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en Misiones y la adopción de medidas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones sociales.

Passalacqua subrayó que el objetivo de la acción es asegurar la transparencia de los procesos y, sobre todo, el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, principales afectadas por la suspensión de las pensiones.

He instruido al fiscal de Estado a promover una acción de amparo en el marco del expediente Nº 2128/2025, “MISIONES PROVINCIA DE C/ESTADO NACIONAL Y OTRO S/AMPARO”, solicitando al Poder Judicial el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por… pic.twitter.com/e5tTLKWoWY — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) September 3, 2025