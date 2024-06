El gobernador Hugo Passalacqua junto el vicegobernador Lucas Romero Spinelli participaron este jueves en el acto central en conmemoración del Día de la Bandera Nacional y del 204° aniversario del paso a la inmortalidad del héroe nacional General Manuel Belgrano. La ceremonia tuvo lugar en el Polideportivo de la capital histórica de la provincia. Allí, se reunieron las autoridades, representantes de distintas instituciones y a una multitud de ciudadanos que se congregaron para rendir homenaje a uno de los próceres más destacados de la historia argentina.

El orador central del evento fue el gobernador Passalacqua que evocó la memoria del General Manuel Belgrano, destacó trayectoria del prócer en la construcción del Estado argentino como su participación en la Revolución de Mayo y una visión democrática adelantada a su tiempo. Remarco su paso por la Misiones histórica en donde remarco que fue la primera provincia en adherirse a la revolución. Además, valoró su papel en la redacción de un documento constitutivo para la región con el «Régimen Político y Administrativo y Reforma de los 30 Pueblos de las Misiones».

«Él escribe nuestra primera Constitución, es el Reglamento de las Misiones. Belgrano hizo un discurso maravilloso, él quería una patria de iguales, aquí había mucha desigualdad, imagínense hace dos siglos y cuatro años atrás, había pobreza, se da cuenta de que faltan escuelas, caminos, infraestructuras, obras, puentes, factores productivos. Vio la necesidad de que había que cultivar y cuidar la ecología de Misiones. Por eso ese reglamento, que es una cosa impactante, ya que habla que todos debemos tener igualdad de oportunidades, los criollos y los naturales, como le decía él a nuestros paisanos guaraníes», puntualizó.

En su discurso también destacó las proezas de Pedros Ríos, el reconocido «Tamborcito de Tacuarí», el General San Martín y Andresito Guacurarí. Por eso, instó a construir una comunidad en unidad, educación y respeto para construir una sociedad mejor. «Es nuestra obligación hoy, un 20 de junio, prometernos que ese tejido social sea sólido, que demos igualdad de oportunidades para todos, que crezcamos juntos, que constituyamos, que seamos felices, que hagamos lo que quiso Belgrano. Hay demasiadas cosas y símbolos metidos en esa bandera, está Belgrano mismo, está San Martín, está Yrigoyen, Perón ahí, y hoy no seamos tontos, no estamos en mirada de la división o de la grieta. No permitamos que esto haga de nosotros una comunidad desarmada», resaltó.

Además, Passalacqua hizo hincapié en la conexión entre la educación y la libertad, un valor fundamental para Belgrano. «No se puede ser libre si no se es letrado. Si uno no se puede manejar en su vida, si uno no estudió», aludió. Dio cuenta que el prócer respetó hasta a sus adversarios y que es un ejemplo a seguir en la actualidad.

Asimismo, recalcó que Belgrano «nos deja el legado de la bandera, que se dijo varias veces, es un símbolo. ¿Qué está dentro de la bandera? ¿Qué es lo que tiene mágico de nuestra bandera? Yo veo a las amas de casa, veo a nuestros tareferos allá adentro, lo veo a Borges, lo veo a Messi, lo veo a quienes somos, nosotros de niños, nuestra familia, nuestro vecino, la gente que busca trabajo, la gente humilde, el empresario. Sobre todo, nuestras ganas, nuestros valores y el respeto por los demás. Hay que ser respetuoso del otro. No podemos gritarnos entre nosotros. Tenemos que estar juntos, unidos, a la par».

Por último, reflexionó que «si hoy salimos de acá con un poco de reflexión sobre lo que significa el respeto a la bandera, lo que significó Belgrano en nuestras vidas, lo que va a significar Belgrano si le damos bolilla en su humildad, desprendimiento, y esfuerzo. Porque si hacemos eso gente, vamos a hacer de Misiones lo que Belgrano soñó».

En tanto, el intendente de Candelaria, Carlos Flores, celebró que la comunidad misionera «año tras año lleva en alto los valores patrióticos de tan noble momento histórico y lo que implica una importancia suprema para nuestra querida ciudad, así como a todos los habitantes de este bendecido suelo argentino. Siendo siempre el trabajo y el esfuerzo por valorar la libertad y como creador de nuestra enseña patria, impregnando los colores más lindos a este símbolo único. Sobre todo, sosteniendo los valores que son necesarios para mantener en cada momento de nuestra historia, al prócer y creador de nuestra bandera, que es un sano ejemplo para todas las generaciones, el General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano».

Un homenaje a un hombre de virtud

El evento comenzó con el saludo de la milicia patriótica, a cargo del Jefe de Tropas, seguido de un homenaje a la bandera de guerra, incluyendo la colocación de una ofrenda floral y un minuto de silencio acompañado por disparos de salvas. Luego, se realizó un saludo especial a la agrupación 20 de junio, se ofreció una reseña histórica y se entonaron los himnos nacionales y la canción oficial de Candelaria. El acto continuó con la promesa y jura a la Bandera Nacional de los estudiantes de cuarto grado de la comunidad escolar a cargo del ministro de Educación, Ramiro Aranda.

«Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra soberanía y representa nuestra tierra, nuestros mares, ríos, bosques, llanos y montañas. Representa el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Convoca al ejercicio de nuestros deberes y derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Evoca nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos libera a través del conocimiento», expresó Aranda como parte de la Jura a la Bandera de los pequeños estudiantes candelarienses.

Asimismo, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, tomó juramento a los cadetes e integrantes de las fuerzas de seguridad provincial. La ceremonia culminó con un número artístico en honor a la Bandera Nacional.

También, estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Herrera Ahuad; el comandante de la Brigada de Monte XII, Coronel Carlos Julio Sanmillán, junto a otros miembros del Gabinete de Poder Ejecutivo, legisladores, miembros de las Fuerzas de seguridad, autoridades eclesiásticas, presidente de entes, intendentes de localidades vecinas, autoridades municipales, alumnos, docentes y vecinos.

La ruta belgraniana

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, destacado abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino, tuvo un papel fundamental en la independencia de Argentina. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807, y promovió la emancipación de Hispanoamérica. Además, fue uno de los principales patriotas detrás de la Revolución de Mayo, que destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Durante la guerra de Independencia de Argentina, lideró la expedición militar al Paraguay, que culminó con el Tratado confederal entre las juntas de Asunción y Buenos Aires en 1811. También diseñó la actual bandera nacional de Argentina.

Vale resaltar, en el marco de la conmemoración en nuestra provincia, se destacó la importancia histórica de la Ruta Belgraniana, declarada trayecto histórico, cultural y turístico de Misiones en 2022. Esta ruta incluye los territorios de Candelaria, Profundidad, San José, Fachinal y Apóstoles, y busca reconocer el valor histórico del General Manuel Belgrano durante su Campaña al Paraguay en el territorio provincial, así como su trascendencia en el proceso de revolución e independencia de la Nación Argentina.

En cuanto al Sarandí Histórico de Candelaria, un punto importante de dicha ruta, este sitio histórico fue testigo de un momento crucial en la vida de Belgrano. En 1811, descansó a la sombra de un árbol antes de cruzar el río Paraná con sus tropas revolucionarias en dirección a la isla de Mandisoví, en Paraguay. Durante ese tiempo, redactó el Reglamento Provisional para los Pueblos de las Misiones. En 1947, las autoridades reconocieron este árbol como histórico, y el Laboratorio de Propagación Vegetativa de la FCF-UNaM llevó a cabo la clonación del ejemplar, dispersándolo por toda Candelaria y otras localidades de la provincia.