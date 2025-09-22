El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, informó que el Gobierno provincial decidió incrementar en 12 puntos porcentuales anuales la bonificación a la tasa de interés de las líneas de crédito que ofrece el Banco Macro. La medida regirá hasta el 31 de octubre de este año.

Según explicó el mandatario, la disposición alcanza a créditos de corto plazo, inversión tecnológica, construcción y bienes de capital. El objetivo, señaló, es “atenuar el impacto de la restricción crediticia sobre la actividad privada, respaldar a los distintos sectores económicos en un contexto nacional complejo, marcado por el encarecimiento del financiamiento, y contribuir a sostener la inversión y dinamizar la economía misionera”.

Passalacqua remarcó que la decisión busca dar alivio a empresas y emprendedores que enfrentan dificultades para acceder a financiamiento competitivo debido a las elevadas tasas vigentes en el mercado nacional.

Con esta medida, la provincia apunta a mantener el ritmo de la actividad productiva, fomentar la incorporación de tecnología y sostener la generación de empleo en Misiones.

— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) September 22, 2025