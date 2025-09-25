El gobernador Hugo Passalacqua informó que la Agencia Tributaria Misiones (ATM) aplicará una bonificación especial del 30% en el impuesto a los Ingresos Brutos para profesionales matriculados, desde el anticipo de septiembre hasta diciembre de este año.

Amplio alcance y sin topes

La medida alcanzará a todas las actividades profesionales realizadas por personas humanas, sin importar el nivel de facturación, la figura jurídica ni el monto de ingresos. Entre los rubros contemplados se encuentran:

Abogados, escribanos y profesionales en ciencias económicas.

Médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, entre otros del área de la salud.

Arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales y agrónomos.

Veterinarios.

Psicólogos, trabajadores sociales, guías de turismo y más.

Trabajo conjunto con colegios profesionales

La iniciativa se concretó tras gestiones con la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones (FeCCoProMi) y el Colegio de Abogados de la provincia, en el marco de un diálogo permanente entre el Estado y los cuerpos colegiados.

Suspensión de la autorretención para abogados

En paralelo, se resolvió suspender hasta el 31 de diciembre de 2025 el artículo 9 de la RG 18/10-DGR, que establecía la autorretención para el ejercicio de la abogacía, lo que también implica un alivio financiero para los profesionales del derecho.

“Un alivio fiscal concreto”

“Se trata de medidas de alivio fiscal para los profesionales que estén en regla y colegiados conforme a las leyes que regulan la matrícula”, afirmó Passalacqua al anunciar la medida en sus redes sociales.