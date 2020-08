Hugo Passalacqua está convencido de que este tiempo de dolor para muchos, de angustia para otros, y de incertidumbre para todos va a pasar. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, ex gobernador, y eterno docente dice que la esperanza es un potente motor que más que nunca tiene que estar encendido. “Le digo al misionero que tenga la certeza de que el futuro va a ser bueno. Es un momento difícil del que vamos a sacar muchos aprendizajes. Hay mucha gente que la está pasando mal. Nos salvó nuestra historia. Es una provincia históricamente agrícola que se sostuvo por esos cultivos tradicionales. Una pena el duro golpe que sufrió el turismo. Pero nuestro esfuerzo, el del misionero, es que nos va a sacar adelante”, aseguró en una entrevista con ENFOQUE.

Tras terminar el mandato, asumió su banca del bloque renovador de la Legislatura. Adelantó que iba a ser un diputado “raso”. Empezó 2020 con un plan de acción, pero la irrupción del coronavirus trastocó todos los esquemas. “Al igual que los otros 7 mil millones habitantes del planeta, viví el cambio. Todos tenemos nuestros modestos planes y bueno, hay que adaptarse a la realidad. No hay que enojarse con ella, sino saber acomodarse y dejar que los científicos hagan su trabajo con el tema de la pandemia. Pero sin dudas produjo cambio”, reflexionó.

Passalacqua comentó que en su caso “tenía pensado estudios y capacitaciones que quería hacer y tuve que suspenderlos. Afortunadamente el trabajo legislativo, con el uso de la tecnología, te permite desarrollar muchas tareas. En eso la Cámara de Diputados ha sido pionera en esto de digitalizar todo, del uso de las plataformas virtuales. Fue la primera Legislatura de la Argentina que sesionó virtualmente, mucho antes que la nacional. No es algo menor, porque se trata de acomodarse a los tiempos. La pandemia, en términos técnicos de trabajo, nos agarró bastante preparados”.

El diputado reconoció que tenía en mente “focalizarme en temas educativos, porque es un ambiente en el que me desempeñé toda la vida, lo amo, me siento cómodo. En lo educativo hay mucho para mejorar, mucho para hacer. El aula no son unas paredes, sino una atmósfera. Se pueden dar clases hasta debajo de un árbol, pero tenés que percibir y ver los ojos de los chicos, para saber si entendió o no, si comió o no comió, si tiene problemas en la casa. Es algo que se siente, un tema de piel. Todo esto no se puede hacer este año, no se puede transmitir afectos, valores, contención. Hay muchos chicos para los que su mejor hogar es el aula, la escuela”.

Desde su experiencia como docente explicó este proceso acelerado que el educador misionero tuvo que hacer para poder dictar clases en la cuarentena. “La formación de los docentes está adaptada a lo físico y no a lo virtual. Tuvo que hacer una adaptación muy grande. Y hubo una transferencia muy grande de las tareas a los padres. Todo eso merece una mirada legislativa”, sostuvo el obereño.

“También me interesa todo lo que tiene que ver con la innovación y el mundo joven. Se ha sumado lo innovador, lo rupturista que viene a mover al mundo. La pandemia democratizó todo esto. Eso puede marcarse un efecto positivo que nos deja”, afirmó.

En las últimas semanas, con los recaudos correspondientes y una vez que se logró la reactivación en distintos ámbitos, el ex gobernador volvió a sus recorridas por la provincia, al cara a cara que tanto le gusta. “Paré abril y mayo por el tema pandémico. Ahora salgo mucho. Mi forma de entender la mecánica de la política es siempre desde lo cercano. El que está en esta función tiene que ver, sentir. El político tiene que estar cerca, siempre, indefectiblemente cerca”, dijo categórico.

“Al Gobernador lo veo activo”

Elogió el manejo de la administración renovadora en este escenario de crisis sanitaria. “La Renovación está bien, tenemos la gran fortuna de tener un gobernador que es médico, y también es médico el vice, para este tiempo de mucha incertidumbre, en lo sanitario y también en lo laboral. No es simple lo que pasa. Y Oscar Herrera le da mucha seguridad a la gente. Sanitariamente nos sentimos cuidados. Hoy la importancia es vivir y es la garantía que le da el Gobierno a la gente”, destacó.

Sobre el actual Gobernador fue claro: “Lo veo activo, ocupado de muchas cosas. Al caer la economía, la recaudación también bajó y el Estado se volvió más raquítico y la capacidad de respuesta se volvió menor. Pero lo veo trabajando mucho a él, a los ministros y a mis colegas diputados”.

Admitió que el escenario al que debe enfrentarse Herrera Ahuad es muy complicado: “La gente pide certezas sobre el futuro y es difícil darlas. Hay dos mensajes, por un lado, asumir que lo que se viene en la postpandemia va a ser muy crítico, pero el segundo es de esperanza, porque si un pueblo se desmoraliza, por más que le pongas todo el dinero del mundo, no se levanta. Un pueblo que tiene la moral alta, que está entusiasmado, se va a poner de pie. Eso percibo debajo de la piel de los misioneros. Y la esperanza es un tremendo motor. Eso se ve. La cosa va a estar muy complicada, pero vamos a salir, porque hay esperanza, hay un buen gobierno, hay sensibilidad, porque hay un proyecto político nuestro, muy propio, que mira hacia nosotros, que se ocupa de todos. Tengo la expectativa esperanzada”.

“Hay amistad con la Nación”

Consideró que “la relación Nación-Provincia es óptima. Carlos Rovira nos conduce muy bien y eso tiene mucho que ver con esa relación. Hay una amistad con la Nación”.

“El Gobierno nacional también está empantanado, con una deuda que por ahí la gente no tiene dimensión de lo que es. Es una fortuna de miles de millones que hay que pagarla. Es una deuda de la que tiene que hacerse cargo, pese a que no la contrajo”, completó.

Hugo Passalacqua ponderó que la relación de la administración de Alberto Fernández con los gobernadores es buena en general. “A mí me tocó gobernar con un Ejecutivo nacional con signo político distinto. Pero si uno no pierde de vista el objetivo de que la gente esté cada vez más feliz cada día, nunca te podrás equivocar feo. Errores históricos no vas a cometer. La gente te marca el trillo”, indicó.

Recordó una encuesta que concluyó que “la provincia que con más esperanza ve el futuro es Misiones. Nuestra gente es esperanzada. Creemos en lo que hacemos y que lo bueno está por venir. Tenemos que trabajar para que el porcentaje suba más. Digo todos los que tenemos responsabilidad con la ciudadanía”.

Hay un tema espinoso sobre el que el ex gobernador siempre machacó. La deuda histórica que tienen con Misiones por la coparticipación. “Muchas veces me imaginé lo que hubiéramos podido hacer con todo ese dinero”, señaló.

“Misiones dejó dos lonjas muy grandes de coparticipación en los ´80 y los ´90. Hoy serían miles de millones. Pero para cambiar eso hay que modificar lo que reciben los otros 23 actores y eso es muy difícil”, lamentó.

Para él, “se cometió un error en su momento que nos hace tener una de las peores coparticipaciones del país. Pero nuestro espacio tiene una política fiscal rígida, y eso hace que el Estado pueda sustentarse. Acá se pagan los sueldos al día y se siguen construyendo obras y asistiendo a los que más lo necesitan”.

Ligado a la injusta coparticipación, el vicepresidente de la Cámara derivó en la cuestión de fondo: “La Constitución dice que Argentina es una República Federal, pero la realidad, con los hechos cotidianos, es que no lo es y no lo es. Nuestro país es unitario. Desde el punto de vista cultura, impositivo, económico”.

E ilustró ese centralismo con un dato económico contundente: “Por mes, 7.500 millones se van en IVA desde Misiones a Buenos Aires y vuelven 2.500 millones. Es demasiado eso”.

Con esos miles de millones que la provincia debería, pero no recibe por coparticipación, el diputado reitera que podrían levantar muchas escuelas, hospitales, polideportivos y viviendas. Pero sabe que la realidad es otra y hay que adaptarse. Algo que, remarca, el misionero siempre lo hace de la mejor manera y sale adelante.