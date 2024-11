Este viernes, el gobernador Hugo Passalacqua acompañó la apertura del Coloquio Provincial Abordaje Integral del Suicidio «En búsqueda de un cambio de narrativas», que se realizó en el Teatro de Prosa. del Parque del Conocimiento. El evento reunió a especialistas de diversos campos que debatieron enfoques innovadores para abordar esta problemática. La jornada incluyó exposiciones interdisciplinarias y la presentación de un libro didáctico sobre la temática por parte del Dr. Demián Rodante, jefe de Psiquiatría del Hospital Moyano de Buenos Aires.

Rodante presentó su obra «Entrevista con consultantes con conductas suicidas (ECCS)», un material que busca aportar herramientas prácticas para los profesionales que trabajan con esta problemática. Además, participó como panelista junto a otros especialistas: Natalia Falcone, coordinadora de la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio de Misiones; el juez a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº. 7, Miguel Mattos; y Carla Jaimes, representante de la Asociación Defender la Vida, quienes abordaron diversas perspectivas del tema.

«A la provincia nos interpela la problemática»

En la ocasión, la titular de la Dirección de Programas y Eventos Especiales de la Gobernación, Marisa Figueredo, señaló que “como misioneros, a la provincia entera nos interpela esta temática. Debe ser tratada como política de Estado, y es por eso que estamos acá hoy”. En ello, agradeció la gestión del gobernador Passalacqua en el abordaje de la problemática junto al apoyo del sector público y la comunidad. “Es un tema de suma delicadeza, cubierto por un tabú que queremos desmitificar. En Misiones, una persona se quita la vida cada 48 horas, en promedio. Estas no son solo cifras: detrás hay individuos, familias, historias y comunidades enteras afectadas”, afirmó.

Durante su intervención, la funcionaria recordó la creación de la Comisión de Abordaje Integral del Suicidio, impulsada por un decreto gubernamental y con un enfoque interministerial. “La comisión también trabaja con entes no gubernamentales, integrando a toda la comunidad. Este esfuerzo colectivo busca abordar la prevención, la asistencia y, especialmente, la posvención”, indicó. Justamente, señaló que dicha comisión realizó un arduo trabajo institucional a lo largo del año, logrando avances significativos en áreas como salud y educación.

Por su parte, la coordinadora de la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio, Natalia Falcone, remarcó el esfuerzo conjunto de distintos sectores. “Esto no es solo tarea del gobierno, cada misionero tiene que entender de qué se trata y conectarse con otro ser humano para enfrentar esta problemática. Hemos trabajado con ministros, el IPS, intendentes, y organizaciones civiles como Defender la Vida y la Fundación Tenondé, para llegar a cada rincón de la provincia”, aseguró.

“Como lo señaló el gobernador Passalacqua cuando presentó la comisión, el compromiso en esto es total, y eso lo sentimos en cada acción. Es un trabajo largo y complejo, pero necesario para abordar una problemática tan sensible como el suicidio”, expresó. Por último, instó a la comunidad a reflexionar sobre cómo seguir trabajando para combatir la problemática.

Entre las principales autoridades presentes estuvieron el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; el ministro de Salud, Héctor González; el ministro de Educación, Ramiro Aranda y su par de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Samuel López. También asistieron la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosana Pía Venchiarrutti Sartori; el diputado Martín Cesino; la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López; el director ejecutivo del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, Luis Alberto Bogado; y el presidente del IPS, Lisandro Benmaor.

Factores claves en la problemática

En el coloquio, tomó la palabra el Dr. Demián Rodante, psiquiatra del Hospital Moyano y coordinador de psiquiatría de la Fundación Foro, quien destacó el suicidio es un problema social que trasciende la salud mental. “El suicidio no se salva de la estigmatización, pero no depende solo de los profesionales de salud mental para prevenirlo. Hoy por hoy, cualquier agente comunitario puede hacer algo para reducir el riesgo de que alguien se quite la vida”, afirmó.

El especialista resaltó que las cifras actuales son alarmantes, pero representan solo una parte del problema. “En todo el mundo, más de 700.000 personas se suicidan cada año. Sin embargo, por cada una de estas muertes, hay al menos 30 intentos de suicidio y millones de personas afectadas emocional y psicológicamente. En Argentina, el 9% de la población ha luchado con ideas suicidas en los últimos días. Uno de cada diez es un montón de gente”, aseguró.

Asimismo, explicó que programas como los destinados a adolescentes en escuelas son ejemplos de estrategias universales. “Estas intervenciones buscan educar y prevenir en poblaciones amplias, pero no alcanzan a quienes tienen un alto riesgo de suicidio, quienes necesitan estrategias específicas como planes de seguridad o tratamientos especializados”, señaló. También mencionó la necesidad de combinar ambos enfoques para obtener resultados efectivos.

Al abordar las particularidades del suicidio en adolescentes, el psiquiatra expresó su preocupación por el aumento en las tasas de suicidio en este grupo etario. “Hoy en día, las tasas de suicidio en adolescentes duplican las de la población general. Esto incluye tanto los intentos como las ideas suicidas. Si ya nos alarman los números globales, el problema en adolescentes es mucho mayor”, advirtió.

En particular, la estigmatización en torno al suicidio y la salud mental es otro desafío clave que dificulta las intervenciones. “Muchas personas no buscan ayuda por vergüenza o miedo a ser juzgadas. Desde un docente hasta un familiar pueden ser agentes de prevención. Una conversación puede marcar la diferencia, pero el estigma sigue siendo una barrera para detectar y tratar a tiempo”, explicó.

En la misma línea, Rodante destacó que cualquier estrategia debe estar basada en evidencia científica. “No es cuestión de opiniones ni de improvisación. En el campo del suicidio, sabemos qué funciona y qué no. La clave es implementar modelos simples y efectivos, adaptados a cada contexto, para reducir la incidencia de este problema conductual complejo”, puntualizó.

Hacia al final de su intervención, expresó que el suicidio es una conducta asociada a múltiples factores y diagnósticos, pero no puede predecirse con certeza. Es más, Latinoamérica es la única región del mundo donde los suicidios han aumentado. Ante ese panorama, instó a trabajar en la necesidad urgente de formar a la población para abordar estas situaciones. «Hablar abiertamente del suicidio no incrementa el riesgo, y diseñar recursos accesibles puede marcar la diferencia en contextos críticos», declaró.

Abordaje en Misiones

En detalle, este Coloquio, organizado por la Gobierno de Misiones y la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio, buscó promover una comprensión empática del suicidio, combatir prejuicios y generar espacios de apoyo y escucha activa. Dicha Comisión, activa desde mayo y formalizada en septiembre, trabaja en coordinación con ministerios, organismos y el sector privado. Entre sus avances recientes se destacan la estandarización de fichas de intervención para comisarías, la evaluación de necesidades de capacitación y su participación en eventos como el Primer Foro Provincial de Salud Mental. Además, presentó el «Plan de seguridad», una herramienta breve para reducir el riesgo de suicidio.

En el último trimestre, el organismo reforzó su presencia territorial mediante reuniones con municipios, comunidades cristianas y organizaciones civiles, al tiempo que capacitó a personal escolar, sanitario y operadores del 911. Estas acciones consolidan un enfoque integral y multidisciplinario para abordar la problemática.