La Municipalidad de Posadas continúa con la puesta en valor del Paseo Bosetti, uno de los espacios más emblemáticos del centro de la ciudad.

En esta etapa, se concretaron mejoras en la iluminación, la habilitación de baños y la instalación de nuevas rejas de seguridad, atendiendo a demandas históricas de vecinos.

Estas acciones forman parte de un plan integral de recuperación de espacios públicos, con el objetivo de ofrecer ámbitos más seguros, accesibles y confortables para la comunidad.