La participación electoral en las elecciones legislativas de Argentina alcanzó solamente el 66 % del padrón nacional al cierre de los comicios, lo que representa una ausencia del 34 %, equivalentes a unos 12.235.796 electores que no concurrieron a votar.

Este nivel marca uno de los puntos más bajos de concurrencia desde la vuelta de la democracia, y una tendencia descendente sostenida tras el promedio histórico de 77 % de participación en elecciones semejantes.

El padrón nacional para esta elección rondó los 35.987.634 electores habilitados, de los cuales casi un tercio optó por no emitir su voto.

En el transcurso del día, hacia las 17 horas ya se había registrado una participación de aproximadamente 58,5 %, lo cual evidenció la menor afluencia respecto a elecciones previas.

El descenso también se observa a nivel provincial y en elecciones adelantadas: en los diez distritos que celebraron comicios previos entre abril y septiembre, la participación osciló entre el 52,3 % y el 70,95 %, con seis provincias por debajo del 60 % de concurrencia.

Analistas consultados consideran que el fenómeno refleja un desgaste político y social, con ciudadanos que perciben que su voto tiene menor impacto y que los partidos e instituciones no logran movilizar ni motivar la participación.

Misiones con 63,21% de participación

Este domingo 26, Misiones vivió una jornada histórica con las elecciones legislativas nacionales que contó, por primera vez, con el uso de la Boleta Única de Papel. Votantes de diferentes localidades en la tierra colorada destacaron la agilidad que brindó el nuevo sistema. De acuerdo a datos oficiales enviados por la Policía de Misiones, hasta las 18 horas se registró un 63,21% de votantes en la provincia.

Fuente: Infobae/ Policía de Misiones