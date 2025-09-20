Con una nutrida participación que refleja el creciente interés de la comunidad, se realizó el sorteo de las bancas para la tercera edición del Parlamento de las Personas Mayores. La actividad, que se enmarca bajo el lema «Presente con Historias», se llevará a cabo en el recinto del Concejo Deliberante de Posadas el próximo viernes 17 de octubre.

Un total de 63 inscriptos, con una significativa y destacada mayoría de mujeres, aguardaron el resultado del sorteo fiscalizado por la escribana de gobierno municipal, María Inés Cebey, cumpliendo así con lo establecido por la ordenanza XII N° 108.

Dicha normativa determina que el cuerpo parlamentario estará compuesto por catorce titulares y catorce suplentes, además de un Secretario, dos Prosecretarios y un Defensor del Pueblo, sumando un total de 32 ciudadanos que, por un día, experimentarán el rol de concejales y podrán presentar propuestas legislativas.

Camino al Parlamento

Previamente, equipos recorrieron diversos Clubes de Abuelos y Centros de Adultos Mayores de Posadas (CCAMP) para difundir la propuesta e incentivar la inscripción, con el objetivo de generar espacios de diálogo y promover ideas que fortalezcan a la comunidad.

El camino para los flamantes parlamentarios continúa. El próximo lunes 22 de septiembre se realizará una capacitación en Técnicas Legislativas, Funcionamiento del Concejo y Elaboración de Proyectos. Esta instancia de formación está destinada a todos los beneficiados en el sorteo, quienes comenzarán a transitar un propósito que las autoridades municipales calificaron como “beneficioso y enriquecedor” para toda la ciudad.

Quiénes forman parte de esta edición:

Banca Concejal: Dib, Jair.

Parlamentario Titular: Bogado, Stella Marys. Parlamentario Suplente: Figueredo, Silvia Elena

Banca Concejal: Traid, Laura.

Parlamentario Titular: Oviedo, Mario Domingo. Parlamentario Suplente: Rodríguez Blanca.

Banca Concejal: Jiménez, María Eva.

Parlamentario Titular: Esquivel, María Ester. Parlamentario Suplente: Sosa, Víctor Hugo.

Banca Concejal: Scromeda, Luciana.

Parlamentario Titular: Rodríguez, Delia Luisa. Parlamentario Suplente: Benítez, Elida Marta

Banca Concejal: Romero, Dardo.

Parlamentario Titular: Amarilla Blanca Rosa. Parlamentario Suplente: Casafus Hugo Francisco.

Banca Concejal: Cardozo, Héctor.

Parlamentario Titular: Barboza María Hortensia. Parlamentario Suplente: Maidana Graciela Isabel.

Banca Concejal: Mazal, Malena.

Parlamentario Titular: De la Vega, María Elisa. Parlamentario Suplente: Florentín González, María Hilda.

Banca Concejal: Gómez De Oliveira, Valeria.

Parlamentario Titular: Bernal María del Carmen. Parlamentario Suplente: Soria Mirta Clara.

Banca Concejal: Salom, Judith.

Parlamentario Titular: Ruíz, María Itatí. Parlamentario Suplente: Ruíz Diaz Dora O.

Banca Concejal: Almirón, Samira.

Parlamentario Titular: Figueredo, Nidia Beatriz. Parlamentario Suplente: Dávalos Britez, Eleuteria

Banca Concejal: Martínez, Horacio.

Parlamentario Titular: Riestra Francisco Alfredo. Parlamentario Suplente: Villalba Porfiria

Banca Concejal:Koch, Santiago.

Parlamentario Titular: Vivero, Hilda Rosa. Parlamentario Suplente: Bordón, Virginia.

Banca Concejal: Argañaraz, Pablo.

Parlamentario Titular: Ríos, Aurora de Jesús. Parlamentario Suplente: Buhler, Berta.

Banca Concejal: Velázquez, Pablo.

Parlamentario Titular: Bordón Catalino. Parlamentario Suplente: Ruíz Díaz, María Rosario.

Banca Secretario: Turkienicz, Gustavo

Parlamentario Titular: Martínez, Mabel. Parlamentario Suplente: Krause, María Cristina

Banca Defensora del Pueblo: Valeria Fiore

Parlamentario Titular: Quiroga, Silvia María. Parlamentario Suplente: Cardozo, Mónica Alejandra

Banca Pro secretario Legislativo: Quiros, Ezequiel

Parlamentario Titular: Quiroz, Mirta Gladis. Parlamentario Suplente: César Ricardo Dirani.

Banca Pro secretaria Administrativo: Mariel Di Fiore.

Parlamentario Titular: Ramírez, Clotilde Elisa. Parlamentario Suplente: Roxana Edith Landriscina.