Con el objetivo de consolidar la participación democrática para lograr propuestas y soluciones superadoras, en el Día Internacional de la Mujer, el Concejo Deliberante abrió nuevamente sus puertas a un espacio con perspectiva de género con el objetivo de potenciar la participación de la mujer y promover la equidad de género, principalmente en el ámbito político.

«Somos las siete concejalas que vamos a trabajar codo a codo para mantener la paridad. El Parlamento es una excusa para poner de manifiesto las desigualdades, para que esto el día de mañana, solo sea un mal recuerdo en algún momento. Hoy estamos defendiendo nuestra lucha, poniendo en debate nuestros derechos. Este 8 de marzo, no es una fecha de amor por lo que recibimos ni tampoco por el espanto debido a las cifras de víctimas. Acá no hay grietas, estamos todas del mismo lado, de repente viene todo y borra todo de un plumazo y debemos empezar de cero. Por eso es importante que estos espacios de participación ciudadana se mantengan en este contexto. Las mujeres no solo estamos para tratar temas de mujeres, estamos para transformar la sociedad y tener un lugar desde adentro», expresó la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del HCD, concejal María Eva Jiménez agradeciendo la presencia del presidente del HCD, Jair Dib, autoridades provinciales y municipales en una fecha tan particular.

Por otra parte, adelantó que las legisladoras elegidas participarán de un panel con la economista y escritora argentina, Mercedes D’ Alessandro el próximo 8 de abril: «ella es una misionera, que rompió las paredes de cristal y trascendió llevando sus palabras sobre economía feminista y derechos adquiridos».

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Jair Dib felicitó a la comisión de Equidad por su trabajo y resaltó la incorporación de Valeria Di Fiore como Prosecretaria Administrativa del HCD, siendo la primera mujer en ocupar el cargo: «felicitar a todas las mujeres por su permanente y constante lucha. Es importante destacar la labor de la mujer misionera en cada uno de los ámbitos que le toca estar. Los que tenemos madre, sentimos orgullo de que ocupen espacios de poder. Desde la gestión del Concejo Deliberante van a encontrar un espacio de puertas abiertas para que puedan plantear sus dudas y sus anhelos. Los lugares que se han conquistado no tienen que ver solamente por esa condición de género sino también por la trayectoria que tienen. Queremos que sepan que acá, en este Parlamento es importante que cada mujer se luzca y sepa que va a ser escuchada».

En el marco del lanzamiento, se dio inicio a las inscripciones para quienes deseen participar de dicha iniciativa. Para ello, deberán ser mayores de 18 años, residir en la ciudad de Posadas e inscribirse por la página web del HCD hasta el 22 de marzo. Además, quienes hayan participado de las ediciones anteriores, no podrán hacerlo hasta pasado los dos años consecutivos, a efectos de garantizar la participación de todas.

Las interesadas podrán inscribirse en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHlpafzdlAnpwGhMoR-ukcwdTzp-nwBTHuFMonPXTAt-V0PA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

El evento se desarrollará en el Honorable Concejo Deliberante del 8 de marzo al 19 de abril. El programa incluirá charlas sobre técnicas legislativas y un panel con una destacada escritora y economista. Luego del sorteo que se realizará el 25 de marzo, 18 mujeres asumirán el rol de legisladores, secretarias y defensora del pueblo e impulsarán iniciativas que podrán convertirse en futuras Ordenanzas.

También, se recuerda que tanto el cronograma del Parlamento de la Mujer 2024 como cualquier información institucional será publicada en las redes del Concejo Deliberante (Facebook: @hcdposadasok/ Instagram: @hcdposadasok)