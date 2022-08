El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este martes una reducción del 25% en la tarifa de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para más de 1 millón de usuarios.

La decisión beneficiará de septiembre a diciembre a más de 1.105.000 usuarios que lleguen a un consumo de hasta 1.000 kW por mes, es decir, al 75% de la cantidad total de usuarios, informó el diario local ABC.

En tanto, unos 260 mil clientes de la ANDE seguirán recibiendo el subsidio de entre 25% y 75% de la tarifa social, que se encuentra vigente.

Esta noticia se da a conocer tras el acuerdo rubricado hoy por Paraguay y Brasil sobre la tarifa de la represa binacional Itaipú, que vencía el 31 de diciembre de 2023.

“Se escuchó el pedido de la posición paraguaya en la no aplicación del 100% del Anexo C al respecto a la amortización de la deuda”, manifestó Abdo Benítez, y aclaró que significa unos U$S 150 millones de ingreso para la ANDE, informó el diario local Última Hora.

Ese Anexo C del Tratado de Itaipú debía ser rediscutido antes del vencimiento, con la cuestión tarifas en el medio: el entendimiento señala que el sobrante de la energía no usada por un país debe ser vendido al otro y como Paraguay utiliza apenas el 10% de lo que le corresponde, cede el resto a Brasil.

Finalmente, tras largas negociaciones, hoy se acordó la reducción de la tarifa actual de 22,60 dólares por kW a 20,75 dólares por kW, pese a la intención de Brasil de rebajarla a 18,95.

El director general paraguayo de la Itaipú Binacional, Manuel María Cáceres, agregó que la ANDE definirá la potencia a ser contratada de 2.154 MW para el año próximo.

Esta nueva tarifa permitirá unos ingresos estimados de 220 millones de dólares para Paraguay y Brasil.

Además, unos U$S 140 millones de estos recursos serán destinados para el fortalecimiento del sistema eléctrico, además de U$S 80 millones para inversiones de responsabilidad socioambiental.

Fuente: Télam