Gerardo Morales fue uno de los grandes ganadores de las elecciones legislativas, ya que, en su provincia (Jujuy), Juntos por Cambio se impuso con el 49% de los votos. El Frente de Todos quedó segundo, pero con casi 25 puntos menos y con el Frente de Izquierda pisándole los talones. “Espero que pongan los pies sobre la tierra”, declaró el Gobernador sobre sus contrincantes.

“El problema del Frente de Todos es que están muy anarquizados, hay una fuerte interna, hay una grieta interna más grande que la que existe entre oficialismo y oposición”, subrayó Morales en declaraciones radiales. “Espero que este resultado sirva para que reflexionen sobre ese punto que es crucial para gobernar el país, de lo contrario gastan toda su energía en peleas internas”, añadió.

En relación al debate que sostuvieron dirigentes del PRO sobre el posible pedido de que Sergio Massa deje de ser el presidente de la Cámara de Diputados, Morales disintió: “No me parece que tengamos que modificar institucionalmente eso, es un debate que todavía tenemos que dar”. “En mi opinión no hace falta ni corresponde, como oposición estamos para que mantengamos el equilibrio”, agregó.

Anoche, el presidente Alberto Fernández anticipó que en diciembre presentará un plan económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en relación a esto el gobernador jujeño anticipó: “Me parece bien que pueda tener un plan, lo veremos en el Congreso, con nuestro bloque, no vamos a generar ningún tipo de inestabilidad, vamos a hacer aportes”.

“Espero que tenga un plan porque es lo que hemos reclamado desde antes de la campaña”, insistió. Respecto a la derrota del Frente de Todos remarcó: “Cuando nosotros perdimos en 2019, no fue porque el pueblo se equivocó, es porque hubo cosas que seguramente hicimos mal y la gente no se equivoca y no se ha equivocado el día de ayer, el pueblo emitió un mensaje que lo tienen que tomar”.

Fuente: Perfil