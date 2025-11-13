Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, aseguró que, tras las elecciones del 26 de octubre, el país vivió “una recuperación fenomenal” en su actividad económica.

Durante la apertura de la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), Caputo subrayó que espera un cuarto trimestre “bastante más positivo” para el crecimiento del PIB. Además, ratificó que las bandas de flotación cambiaria están “bien calibradas” y que el Banco Central de la República Argentina iniciará un proceso de acumulación de reservas.

También destacó el rol internacional del Javier Milei al decir que “hoy es una de las tres figuras mundiales” más destacadas.

El ministro transmite un mensaje de optimismo, ve indicios de mejora económica inmediata y proyecta un 2026 con crecimiento.

Dos cosas para observar de cerca:

Si el crecimiento del cuarto trimestre efectivamente se acelera como promete.

Si la estabilidad cambiaria (las bandas de flotación) se mantiene sin sorpresas para la ciudadanía.

En resumen: un mensaje fuerte de confianza. Ahora resta ver los resultados concretos.