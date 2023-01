El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, aseguró este martes que «ningún» mandatario provincial puede convalidar un fallo que «agudiza las asimetrías del país» en referencia a la cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el diferendo que mantiene con Nación por los fondos coparticipables y que fue uno de los motivos que esgrimió el Poder Ejecutivo para impulsar un pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal.

«Esto de darle más recursos a la Ciudad de Buenos Aires es un criterio antojadizo y ahora la Corte quiere convalidarlo. Es algo que no puede ser aceptado por ningún gobernador. Se legitima la agudización de las asimetrías del país», afirmó Capitanich en declaraciones a la radio AM 750.

En ese sentido, el gobernador sostuvo que los magistrados de la Corte «ni siquiera disimulan» su parcialidad, porque son parte de un tribunal «político, partidario y militante» .

Capitanich se mostró expectante de la apertura de sesiones extraordinarias a las que convocará el Ejecutivo para que «se de inicio al proceso» de juicio político.

«Allí plantearemos una presentación con tipificación de mal desempeño en sus funciones de los ministros de la Corte. Además documentaremos una multiplicidad de aspectos que van desde la violación de ética pública, y el tema del Consejo de la Magistratura en el cual el máximo tribunal puso en vigencia una ley derogada hace 16 años», subrayó.

En relación al porcentaje del 2,95% de los recursos coparticipables que deben ser entregados al distrito porteño por la Nación, según se dispuso en un fallo de la Corte emitido en diciembre pasado, Capitanich consideró que «la defensa del federalismo tiene que ser a ultranza», y afirmó que los mandatarios deben «manifestarse contra la inequidad».

«Si bien la Ciudad de Buenos Aires adquiere cierta autonomía en su historia, no es una provincia y no tiene municipios a cargo. A esto le sumamos que por un lado, se lleva no menos del 25 a 30 por ciento del total de recursos del Presupuesto Nacional todos los años. Además de eso, le vamos a dar más plata. Es algo dramático», observó.

Por este motivo, afirmó que el jefe de Gobierno porteño Horacio «Rodríguez Larreta miente sistemáticamente con las cifras y los diarios también para convalidar el fallo».

Así se refirió al artículo del diario La Nación titulado «Capitanich y sus mentiras sobre la coparticipación» publicado la semana pasada.

«Los medios que me atacan saben que están mintiendo descaradamente. Ellos no se desgastan en elecciones. El poder económico junto el poder mediático construyen sentido y compran al Poder Judicial, al cual manipulan vergonzosa y descaradamente», puntualizó.

