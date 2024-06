No hubo forma de disimularlo. La performance del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el debate de la noche del jueves 28 de junio contra Donald Trump fue «desastrosa». El candidato demócrata para la reelección balbuceó, habló con voz rasposa, fue incoherente, trastabilló y no se entendió de qué quería hablar. A sus 81 años (cumplirá 82 dos semanas después de las elecciones del 5 de noviembre de 2024), la edad de Biden pasó a ser un problema dramático para el oficialismo.

Con muy poco, un Donald Trump condenado por la Justicia y con ventaja en las encuestas, lo superó y quedó posicionado para un triunfo. Incluso el republicano aprovechó las fallas de su rival para lanzar este viernes un agresivo spot de campaña en el que se muestran los peores momentos de Biden en el debate, sin agregar nada más que música dubitativa y su slogan de campaña.

Ante el «pánico» que se vive en el Partido Demócrata este viernes, una pregunta se repite en todos los ámbitos: ¿Pueden reemplazar a Joe Biden como candidato a presidente?

La edad de Joe Biden fue tema de conversación desde que se postuló por primera vez a la presidencia de Estados Unidos en 2020, a sus 77 años, después de haber ocupado la vicepresidencia en dos ocasiones bajo los mandatos de Barack Obama. Mucha atención se le presentó entonces a su compañera de fórmula, Kamala Harris, por la posibilidad de que tenga que reemplazarlo en caso de fallecimiento. El tema cobró más relevancia cuando Biden anunció que competiría por la reelección: si gana, al terminar su segundo mandato tendrá 86 años.

La edad es sólo un número: su rival, Donald Trump, tiene 78 años y se lo ve mucho más activo y lúcido. El drama que afecta a Biden es que en muchas ocasiones se lo ha visto en eventos públicos desorientado, con apariencia de no saber dónde está, saludando dos veces a sus interlocutores como si olvidara haberlo hecho segundos antes. En los últimos meses fueron más los discursos en los que se lo escuchó balbuceante, y se multiplicaron los tropiezos. La mayoría de esos momentos se viralizaron sin fin en redes sociales. La posibilidad de buscar otro candidato se instaló como tema.

Pero la tradición de que un presidente «exitoso» debe ir por la reelección en Estados Unidos fue más fuerte. La última vez que un mandatario en ejercicio no logró ser nominado para competir por un segundo turno fue en 1884. Y esta no iba a ser la excepción. Entre enero y junio de 2024, Biden arrasó en las primarias de todos los estados. Consiguió el apoyo de 3,894 de los 3,949 delegados demócratas, aunque sólo necesitaba 1,975 para renovar su nombre en las boletas.

Esa ilusión se rompió, o al menos se resquebrajó, en la noche de este jueves. Lo que se decía en voz baja pasó a declararse en los micrófonos. «Hay una sensación de shock por cómo salió al principio del debate. Y por el sonido de su voz. Parecía un poco desorientado. Habrá discusiones sobre si debe continuar», blanqueó David Axelrod, integrante top del staff de campaña y de la Casa Blanca de Obama, en diálogo con CNN.

Sin dar nombres, los planteos son más directos: «Biden está a punto de enfrentar un creciente número de pedidos para que dé un paso al costado», dijo un veterano estratega demócrata al New York Times. El Washington Post habló de «pánico» demócrata y reportó que varios dirigentes respondieron con emojis de caras tapadas y hasta con personas vomitando ante consultas sobre la performance de su candidato en el debate.

Todo depende del propio Biden

La buena noticia para los demócratas es que todavía hay una ventana de tiempo para nominar a otro candidato. Entre el 19 y el 22 de agosto se realizará la Convención Nacional del partido, que debe elegir formalmente a los candidatos a presidente y vice. Incluso puede adelantarse la convocatoria si es necesario. El problema es que ese esos miles de delegados que eligieron a Biden en las primarias, si bien no están legalmente obligados a votar lo mismo en la convención, deben «reflejar con toda buena conciencia los sentimientos de quienes los eligieron». Y los eligieron para nominar a Biden.

En resumen, si bien hay mecanismos para abrir una nueva nominación, el reemplazo debería ponerse en marcha si el propio presidente decida que no quiere competir. Algo que hoy no está todavía en sus planes. «Por supuesto que no abandonará», afirmó su vocera de campaña Lauren Hitt este viernes.

El propio Biden pareció optimista respecto a su performance. «Creo que lo hicimos bien», dijo a periodistas en un restaurante de Georgia tras el evento, y agregó que es «duro debatir contra un mentiroso». Una encuesta de CNN reflejó que el republicano fue el ganador del debate para el 67% de los consultados, mientras que el demócrata sólo fue mejor visto por el 33%.

Si en las próximas semanas los demócratas convencen a Biden de que decline su candidatura, podría adelantarse la Convención y abrir la posibilidad de un nuevo postulante. El último antecedente en ese sentido es la renuncia de Lyndon B. Johnson en 1968. En ese caso, tendrían menos de tres meses para instalarlo a nivel nacional antes de los comicios del 5 de noviembre. Entonces aparece otro problema: ¿Quién puede reemplazar a Biden?

Los candidatos para reemplazar a Joe Biden

La postulante más obvia para la nominación es su compañera de fórmula, Kamala Harris, que ya lo acompañó en 2020. Sería lo menos conflictivo, dado que ya está en el segundo lugar de la boleta. Pero Harris no puede ser elegida a dedo por Biden: tendría que competir en una interna abierta e impredecible con cualquier otro que quiera postularse. Incluso si gana, la actual vicepresidenta desatará una carrera para elegir a su compañero de fórmula.

En la lista de aspirantes a la candidatura democrática que terminaron apoyando a Biden aparecen el gobernador de California, Gavin Newsom; la de Michigan, Gretchen Whitmer; y el de Pennsylvania, Josh Shapiro.

Pero podrían anotarse sorpresas, como el competidor de Biden en las primarias de 2020, Bernie Sanders, aunque su triunfo es poco probable dado que tiene un año más que el presidente. Incluso circuló el rumor de una candidatura de Michelle Obama, esposa del expresidente.

