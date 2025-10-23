El actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será designado como nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein, reafirmó el Gobierno. Quirno, mantiene una gran relación con el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Es conocido como su mano derecha y su fortaleza son los temas financieros.

Su relación de larga data ya tuvo desempeño político: el flamante Canciller fue su jefe de asesores cuando comandó el Ministerio de Finanzas en los años 2017 y 2018. Posteriormente, cuando Caputo pasó al Banco Central, él lo acompañó como director de esta entidad. Cuenta con un posgrado en economía y finanzas de la Universidad de Wharton.

En un comunicado oficial, la Oficina Presidencial de la República Argentina detalló: «El nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino».

En respuesta a su reacción, Quirno afirmó: «Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente @JMilei por la confianza y al Ministro @LuisCaputoAR por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!».

El secretario de Finanzas Pablo Quirno fue designado como Canciller

La intempestiva salida de Gerardo Werthein en la semana anterior a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre provocó que el Gobierno acelere su giro en la estrategia de relaciones exteriores, la que – desde este mismo jueves – tendrá su visión centrada en los vínculos económicos y comerciales.

En este sentido, desde el comunicado redactado en Balcarce 78 detallaron: «El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos».

En este escenario, una de sus principales misiones estará orientada a lograr un tratado de libre comercio con EEUU, un anhelo desde la llegada de Milei al sillón de Rivadavia.

Quién es Pablo Quirno, el nuevo canciller que reemplazará a Gerardo Werthein

Quirno, se desempeña actualmente como secretario de Finanzas. Su nombramiento refuerza el vínculo entre la Cancillería y el área económica del Gobierno, en línea con la estrategia de apertura y enfoque pro-mercado impulsada por el presidente Javier Milei.

Su currículum refleja que es Licenciado Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. El flamante Canciller con tres décadas de experiencia en el sector financiero internacional. Antes de dedicarse a la función pública, se desempeñó en el sector privado donde estuvo en el reconocido banco estadounidense JP Morgan, donde llegó a ser director para América Latina en Nueva York y miembro del Comité de Gerenciamiento Regional. Desde ese rol, asesoró a gobiernos y empresas en distintas partes del mundo en temas de fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.

Su carrera por la función pública comenzó en 2016 cuando fue designado al frente de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Alfonso Prat Gay. Tan solo un año después, fue ascendido a jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, y participó de las negociaciones – lideradas por Caputo – con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el acuerdo firmado el 8 de mayo de 2018. Además de impulsar la iniciativa de Participación Público-Privada (PPP).

En el mencionado año Quirno también asumió responsabilidades al frente del Banco Central, también bajo la conducción de Caputo, cargo que ocupó por tres meses. Volvió a la función pública recién en 2023, cuando fue convocado nuevamente por Caputo para integrar un lugar al frente de la Secretaría de Finanzas.

Fuente: Ámbito