El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, confirmó que ambos países tienen sellado un acuerdo comercial y que está “prácticamente terminado”. Sin embargo, todavía falta determinar el momento oportuno para comunicarlo. “La verdad que estas cosas que tienen alto impacto a veces se busca el momento adecuado”, aseguró este lunes por la mañana.

El canciller ya había confirmado un acuerdo bilateral en octubre. En ese momento, Oxenford reiteró que se trata de un acuerdo “muy importante”, aunque no dio demasiados detalles. “Se habló en la reunión de Gabinete y el presidente Trump participó activamente”, dijo.

“Yo tengo firmado un acuerdo de confidencialidad. No puedo comentar por haber participado en las conversaciones. Está, yo diría, prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para ponerle el moño y comunicarlo”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.

El funcionario había asegurado en otras declaraciones televisivas que Milei decidió aplazar el anuncio para después de las elecciones porque “prefiere no hacer apoyo electoralista de temas estratégicos”. “Creo que va a marcar positivamente por mucho tiempo, al igual que otras medidas que estamos viendo», afirmó.

Para Oxenford, hay “líderes del mundo” que miran a Argentina “con admiración” y las empresas “muestran interés en redoblar la inversión” en el país. Su presencia en América Business Forum fue una gran estrategia para visibilizar el trabajo argentino y “comunicar sus ideas al mundo y conseguir apoyo para Argentina”.

Luego de que Milei se reuniera con Trump en la Casa Blanca en octubre, Oxenford aseguró que “cuando le va a bien a los amigos de uno, también le va bien a uno” y remarcó la necesidad de sembrar una Argentina “próspera”, que “es buena para todos”. «Nadie quiere una Argentina que no sea soberana, estas decisiones la fortalecen. Nos van a permitir defender nuestra soberanía mejor. No veo contradicción”.

En esa línea, destacó que “por primera vez en 100 años, vemos tres cosas fundamentales: un liderazgo claro del Presidente; un apoyo internacional muy explícito, liderado por Estados Unidos; y ahora un apoyo interno, que quedó evidenciado con las elecciones”.

Durante el foro Abeceb, el exministro de Trabajo Dante Sica indicó que las negociaciones con Estados Unidos no van a derivar en un acuerdo de Libre Comercio. Para él, Argentina tiene vedada la posibilidad de negociar individualmente como país miembro del Mercosur, limitándose a comerciar un máximo de 150 posiciones arancelarias sobre un total de aproximadamente 8.000.

