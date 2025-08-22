En una sesión marcada por la unidad opositora, el Senado le propinó un nuevo golpe político al presidente Javier Milei al sancionar dos proyectos que el oficialismo había rechazado por su impacto fiscal.

Con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Cámara Alta convirtió en ley el Régimen de Financiamiento Universitario, iniciativa que ya había sido aprobada en 2024 y que el mandatario prometió vetar. La norma garantiza partidas presupuestarias específicas para las universidades nacionales, en medio de fuertes reclamos del sector por la falta de fondos.

Minutos después, los senadores sancionaron por 60 votos a favor y 8 en contra la emergencia en Pediatría, una medida que busca atender la crítica situación del Hospital Garrahan y otros centros especializados en salud infantil.

El resultado de la sesión representa un nuevo traspié legislativo para el Gobierno, que en las últimas semanas había sufrido también el rechazo en cadena de cinco decretos delegados.

Desde el oficialismo ratificaron que Milei mantendrá la decisión de vetar la ley universitaria, argumentando que implica un gasto fiscal “imposible de sostener”. Sin embargo, la sanción definitiva muestra la capacidad de los bloques opositores para articularse y avanzar en iniciativas que ponen en aprietos al Ejecutivo.