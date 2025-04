Los mercados de Asia y Europa se desploman en las primeras horas del lunes producto de los temores a una guerra comercial global. Se registran fuertes caídas en las bolsas, los futuros, y el petróleo, con un impacto que llega hasta las criptomonedas, que no quedan ajenas al derrumbe. Con bajas aún más fuertes que en los últimos días de la semana pasada, especialistas ya hablan de “lunes negro“ mientras se esperan recortes rápidos de las tasas impuestas por Estados Unidos.

La bolsa de Tokio se desplomó un 7,8%, igual que las de Seúl (-5,6%), Sídney (-4,2%) y Taiwán (-9,7%).Shanghái también cerró en rojo (-7,34%) y en Hong Kong, el índice Hang Seng cerró con pérdidas del 13,22%, su peor resultado desde 1997, durante la crisis financiera asiática. En Europa, los principales índices abrieron en caída libre, en la estela de los mercados asiáticos.

El ruido se inició con un retroceso de más del 7% del índice Nikkei 225 japonés en la apertura y siguió con el precio del petróleo cayendo un 3%, por la preocupación de que se pueda desacelerar la economía mundial y debilitar la demanda de petróleo. El futuro del crudo inició la primera rueda de la semana por debajo de los 60 dólares.

En Taiwán, las acciones se desplomaron casi un 10% en las primeras horas, tras dos días festivos en el mercado local el jueves y viernes pasado, por lo que el índice de referencia TWII cayó a su nivel más bajo en más de un año. En declaraciones a los periodistas poco después de la apertura del mercado, el presidente de esa Bolsa de Valores, Sherman Lin, dijo que se coordinaría con el regulador financiero para tomar fuertes medidas de estabilización si fuera necesario. Hong Kong, por su parte, abrió con una baja del 9%. Igualmente, el índice referencial S&P/ASX 200, de las mayores 200 empresas australianas, perdía 6,09% en la apertura de la bolsa de Sídney.

Las acciones europeas siguieron a los mercados asiáticos en las caídas, y el DAX de Alemania bajó un 6,5% a 19.311,29. En París, el CAC 40 perdió un 5,7% a 6.861,27, mientras que el FTSE 100 británico perdió un 4,5% a 7.694,00.

Donald Trump negó el domingo que planeara una liquidación intencionada de las acciones e insistió en que no podía prever las reacciones del mercado. Advirtió que no llegaría a un acuerdo con otros países a menos que se resolvieran los déficits comerciales. “A veces tenés que tomar la medicina para arreglar algo”, dijo el presidente a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One mientras regresaba a Washington de un fin de semana de golf en Florida. Los socios comerciales están “viniendo a la mesa” y “quieren hablar”, añadió.

A partir del miércoles deberían entrar en vigor aranceles para sus principales socios comerciales, incluyendo la Unión Europea (20%) y China (34%).

El impacto de la subida arancelaria de Trump resonaba entre los socios comerciales de Estados Unidos que se preguntan ahora si habrá espacio para negociar mejores acuerdos. Varios países dijeron que estaban enviando funcionarios comerciales a Washington para intentar dialogar sobre la crisis, que generó un halo de incertidumbre sobre las perspectivas económicas globales, golpeado los mercados y dejado a los aliados de Estados Unidos cuestionando el valor de sus lazos con la economía más grande del mundo.

El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, se mostró desafiante al llegar a una reunión de ministros de comercio de la Unión Europea (UE) en Luxemburgo y dijo que la premisa de los aranceles de amplio alcance era “un disparate” y que los intentos de países individuales de obtener exenciones no funcionó en el pasado. Para el funcionario, es importante que la UE se mantenga unida, lo que “significa ser claros en que estamos en una posición fuerte y que Estados Unidos lo está en una posición de debilidad”.

China, que respondió el viernes a Washington con aranceles del 34% sobre productos estadounidenses y otras medidas de represalia, acusó a Estados Unidos de no jugar limpio. “Poner ‘Estados Unidos Primero’ sobre las reglas internacionales es un acto típico de unilateralismo, proteccionismo y acoso económico”, dijo a los periodistas el portavoz de Asuntos Exteriores, Lin Jian.

Desplome de los futuros de las acciones de EE.UU.

Los futuros de las acciones estadounidenses abrieron con una fuerte caída, lo que sugiere una continuación de la liquidación de dos días que borró miles de millones de dólares de los valores de las acciones después del anuncio de aranceles del gobierno de Donald Trump la semana pasada.

Los inversores anticipaban otra semana turbulenta a medida que los socios comerciales globales reaccionaban a los aranceles más severos de lo esperado. El inicio de la sesión mostró caídas cercas al 5% en los futuros de las acciones del S&P 500, Dow Jones y Nasdaq.

Criptomonedas, a la baja

Los paneles aparecieron en rojo durante la noche del domingo: Bitcoin (-5%) y Ethereum (-10%) lideraron las caídas entre las criptos, con el Bitcoin cotizando debajo de los 80.000 dólares.

Mercado de metales: cómo abren este lunes

Los precios del oro caen a un mínimo de más de tres semanas en un escenario de ventas generalizadas en los mercados financieros, continuando su retirada ya que los inversores se deshicieron de lingotes para cubrir sus pérdidas en otras operaciones por el temor que genera la escalada de la guerra comercial global. El oro al contado cede un 0,3% a 3.027,90 dólares la onza, después de caer más de un 1% a principios de la sesión a su nivel más bajo desde el 13 de marzo. Además, el oro ya venía de caer más de 3% el pasado viernes.

En tanto, los precios de los metales básicos en China descienden, mientras que la mayoría de los precios de los metales en Londres repuntaban gracias a las operaciones de arbitraje tras la apertura del mercado asiático, aumentando la liquidez. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) pierde un 6,0%, a 74.440 yuanes por tonelada métrica, rondando su nivel más bajo en más de tres meses, desde el 3 de enero.

Por otro lado, el contrato de mineral de hierro de mayo más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) de China se desploma un 2,6%, hasta los US$105,10 la tonelada métrica. Al principio de la sesión, los precios alcanzaron su nivel más bajo desde el 21 de marzo. El mineral de hierro de referencia de mayo en la Bolsa de Singapur baja un 2,21%, a 98,4 dólares la tonelada.

Petróleo

Los precios del petróleo bajan más de 3%, ampliando las pérdidas de la semana pasada, ya que se avivaba el temor a una recesión que reduciría la demanda de crudo. Los futuros del Brent caen 1,41 dólares, o un 2,15%, a 64,17 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate estadounidense pierden 1,35 dólares, o un 2,18%, a 60,64 dólares. En el mínimo de la sesión, ambas referencias perdían más de un 3% y alcanzaban sus niveles más bajos desde abril de 2021. El petróleo se desplomó un 7% el viernes. La semana pasada, el Brent se desplomó un 10,9%, mientras que el WTI cayó un 10,6%.

”Es difícil ver un suelo para el crudo a menos que el pánico en los mercados disminuya y es difícil que eso suceda a menos que Trump diga algo para detener los temores sobre una guerra comercial global y la recesión”, dijo Vandana Hari, fundadora del proveedor de análisis del mercado petrolero Vanda Insights, a Reuters.

Incertidumbre global

Wall Street atraviesa una caída histórica. Luego de que Donald Trump anunciara un aumento de los aranceles a las importaciones, China fue uno de los primeros países en responder y anunció que subirá la alícuota al 34% para los productos provenientes de Estados Unidos. La reacción de los mercados internacionales fue inmediata: el viernes las pantallas volvieron a teñirse de rojo, ante los temores de una guerra comercial que provoque un nuevo fogonazo inflacionario y que lleve a una recesión económica.

El sábado entró vigor en Estados Unidos un impuesto universal a las importaciones del 10% y el miércoles aumentarán los gravámenes a las importaciones provenientes de algunos países, como los miembros de la Unión Europea (20%) y China (34%), tal como anunció Trump el pasado 2 de abril.

La Argentina no quedó ajena a los acontecimientos, mientras que el Gobierno busca negociar una baja de aranceles al 0% para algunos productos, tras recibir el miércoles una alícuota del 10%. En la última rueda de la semana, el riesgo país subió y superó la barrera de los 900 puntos básicos, mientras que las acciones cayeron hasta 12% en el exterior y los dólares financieros tocaron el valor nominal más alto desde agosto pasado.

En tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en NBC que “más de 50 países se han puesto en contacto con el gobierno para reducir los aranceles y poner fin a la manipulación de sus divisas”. Por su parte, China respondió de inmediato a los impuestos a sus productos con medidas similares contra Estados Unidos pero los líderes europeos intensificaron sus contactos durante el fin de semana antes de que el lunes se reúnan los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) para acordar la respuesta del bloque.

”El mundo tal y como lo conocíamos ha desaparecido”, predijo el primer ministro británico, Keir Starmer, ante este cambio en el comercio internacional. Trump analiza la situación en otro tono, según lo expresó el pasado domingo en su red Truth Social: ”¡Algún día la gente se dará cuenta de que los aranceles, para Estados Unidos, son algo muy hermoso!”.

Las respuestas del mundo ante los aranceles de Estados Unidos

Los ministros de Comercio de la Unión Europea tratarán este lunes de fijar las “directrices políticas” de la represalia que diseña el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen a la guerra arancelaria lanzada por Donald Trump. Esta respuesta es competencia de Bruselas pero se refrendará ante los 27 representantes para mostrar que las medidas definidas se llevaron a cabo en unidad del bloque europeo pese a sus divergencias internas respecto a los tiempos y el alcance de las contramedidas posibles.

Los ministros se darán cita en Luxemburgo en un encuentro previsto inicialmente en el mes de mayo para abordar de manera más general las dificultades en las relaciones con la nueva Administración Trump y las tensiones comerciales con China, pero que finalmente fue adelantado de manera extraordinaria ante el consenso de que la UE no podía esperar más a abordar la situación.

La respuesta más inmediata será la lista de productos gravados por la UE tras la primera tanda de aranceles estadounidenses, un catálogo que el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, espera presentar a los técnicos de los 27 este miércoles, para su adopción a tiempo de que entren en vigor el 15 de abril. Si se cumple ese calendario, el primer bloque de contramedidas, que podría implicar un impacto de 8.000 millones de euros, se empezará a recaudar desde el mismo 15 de abril. La segunda tanda, con una recaudación potencial de hasta 18.000 millones, no se podrá activar hasta el 15 de mayo, de acuerdo a los plazos que marcan los procesos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La primera ola de contramedidas europeas busca “golpear donde más duele” a los americanos, explicaron funcionarios comunitarios.

Por su parte, un alto cargo chino prometió resguardar los intereses de las empresas estadounidenses y ser una “tierra prometedora” para la inversión extranjera, luego de que Pekín impusiera aranceles de 34% a las importaciones del país norteamericano. Los aranceles chinos “protegen firmemente los legítimos derechos e intereses de las empresas, incluidas las estadounidenses”, declaró el viceministro de Comercio, Ling Ji, el pasado domingo a representantes de compañías de Estados Unidos, según informó este lunes su ministerio.

