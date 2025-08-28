El robo de cables volvió a generar graves consecuencias en Posadas. Esta madrugada, un intento de hurto de cables de media tensión dejó sin energía a alrededor de 10 mil usuarios en el sur de la capital provincial.

El hecho ocurrió cerca de las 3:45, cuando un grupo de desconocidos intentó cortar un cable de 33kV en la Estación Transformadora de San Isidro, que alimenta a la Subestación 213. La maniobra produjo la explosión de la línea y marcas de arco eléctrico que no solo inutilizaron la infraestructura, sino que también habrían causado lesiones a los autores, quienes escaparon del lugar dejando herramientas y evidencias.

Desde Energía de Misiones señalaron que no es la primera vez que hechos de este tipo afectan el suministro eléctrico. Además de las pérdidas materiales que implican, estas acciones ponen en riesgo la vida de quienes intentan cometer el delito. Semanas atrás, un joven murió electrocutado en otro intento de robo de cables en la ciudad, un recordatorio de las consecuencias fatales que puede tener esta práctica.

El corte de energía dejó a miles de vecinos sin servicio durante varias horas, lo que refleja que, más allá del daño a la infraestructura, la comunidad entera resulta perjudicada. “Estos ilícitos no solo comprometen la seguridad de las personas, también afectan directamente la calidad de vida de miles de usuarios”, advirtieron desde la empresa.

El caso está siendo investigado por la Policía, que busca dar con los responsables.

