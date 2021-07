El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, (IFAI) entregó asistencias financieras a productores para el desarrollo y cría de gallinas ponedoras en el Municipio de Campo Viera.

La actividad se llevó a cabo en la chacra del productor Ramos Roberto, ubicada en la Sección Novena de esta localidad, y contó con la presencia del intendente local Germán Burger y el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez.

En la oportunidad, las autoridades otorgaron asistencias financieras a los productores, con el fin de mejorar las infraestructuras de sus gallineros, comprar insumos, pollitos y desarrollar la producción de huevos.

En este contexto, el beneficiario Ramos Roberto, comentó que, gracias a esta asistencia económica podrá trabajar en su proyecto.

«La idea es criar gallinas ponedoras y tener un producto con rentabilidad. Porqué acá lo que más sale es el té y la yerba y si vos sos un colono chico, el té no te da ganancias, porque al no tener maquinaria agrícola no tenés rentabilidad», remarcó el productor.

Por su parte, el intendente Burger expresó que «hoy hicimos entrega de asistencias financieras a productores locales para que puedan hacer sus criaderos de gallinas ponedoras».

Agregó que, el objetivo es arrancar con este emprendimiento que no es muy conocido en la zona: «Desde el municipio vamos brindar la capacitación y colaborar con los emprendedores para que lo puedan llevar adelante», sostuvo.

A su vez, el productor Miguel Silva indicó que «la idea es tener un inicio en este rubro para contar con otra producción en la chacra. Esto es un emprendimiento nuevo en la zona, por eso queremos tener la producción suficiente para que no se compre de otros lugares».

Finalmente, Rodríguez subrayó que «desde el IFAI estamos permanentemente en territorio, acompañando a nuestros productores en sus iniciativas, fomentando actividades y aportando recursos para el desarrollo económico local. Dándole las herramientas necesarias que lo ayuden en su planificación y diversificación».