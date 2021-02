Con la premisa de fortalecer la Atención Primaria de la Salud (APS), el Ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Alarcón, designó a Oscar Vera como Coordinar Asistencial del Hospital de Campo Viera.

“El Ministro fue muy claro y me pidió que pongamos mucho énfasis en APS. Me pidió que se trabaje en conjunto con los programas que ofrece el sistema sanitario, tanto nacional como provincial. Me pidió que articule actividades con el Municipio y que se trabaje en terreno para captar pacientes antes de que aparezca el problema. Qué salgamos a captar embarazadas, hipertensos, pacientes con enfermedades crónicas, aprovechando de la mejor manera los programas”, resumió Vera sobre el pedido concreto del Ministro Alarcón.

Respecto a la designación en sí, Vera dijo sentirse honrado por la posibilidad que le dieron y prometió cumplir con creces el lugar que le tocará ocupar.

“Me siento honrado con la posibilidad que me dan. Me siento agradecido a las autoridades del Municipio y del Ministerio que confiaron en mi persona para que ocupe este cargo, el cual lo voy a desempeñar con total responsabilidad”, expresó.

Asimismo, dijo que “deseo de corazón contar con un buen recurso humano, con sentido de pertenencia, que se ponga el trabajo en el hombro y que entienda la situación por la que estamos atravesando hoy. Aspiro a que se trabaje en conjunto, pero sobre todo de manera comprometida con la sociedad. Mi mayor deseo es armar un buen equipo de trabajo”, manifestó.

Consultado sobre su mirada de la salud en Misiones en medio de una pandemia, el profesional dijo que “la salud a nivel general está atravesando por tiempos muy complejos. Nadie estaba preparado para una pandemia, pero como siempre digo, Misiones fue una de las provincias más acertadas al tomar las medidas correctas ni bien arrancó la pandemia. Todos entendemos de que hoy por hoy se está atravesando el pico más alto, pero Misiones está mejor que otras provincias, y eso es así porque en la provincia se tomaron las medidas sanitarias correctas”, aseveró.

El flamante Coordinador Asistencial del Hospital de Campo Viera es Técnico en Hemoterapia e Inmunohematología y trabaja en el ámbito de la Salud desde hace más de 20 años. En su carrera profesional desempeñó funciones en el Hospital Pediátrico de Posadas y el Hospital Madariaga, siempre en el servicio de Banco Sangre.

Una vez centralizado el Banco de Sangre en la capital misionera, Vera quedó como referente provincial de Promoción de Hemodonación. Hasta su designación en el Hospital de Campo Viera, el profesional trabajó en el Banco de Sangre del SAMIC de Oberá.