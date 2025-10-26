Pasadas las 9 de la mañana, el ex gobernador de Misiones y candidato a diputado nacional,, Oscar Herrera Ahuad, emitió su voto en una escuela de Posadas, acompañado de sus dos hijas.

Tras sufragar, Herrera Ahuad destacó la importancia de la participación ciudadana: “Es fundamental que cada misionero ejerza su derecho al voto. Participar es nuestra manera de construir el futuro que queremos para la provincia”, afirmó.

El gobernador invitó a toda la población a acercarse a las urnas y expresó su compromiso con el bienestar y desarrollo de la comunidad misionera.