Oscar Herrera Ahuad confirmó su rol protagónico en las elecciones legislativas de este año: encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Renovador Neo. Desde su lugar como presidente de la Cámara de Diputados provincial y con el respaldo de su gestión como gobernador, anticipó los ejes de su campaña con un mensaje firme.

«Mi misión no es la gobernabilidad, yo voy con la misión de la reciprocidad. ¿Vos necesitás? Yo también», expresó, marcando un posicionamiento claro frente al Gobierno Nacional y a los distintos actores de poder en Buenos Aires.

Herrera Ahuad hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la autonomía y el desarrollo de Misiones, reclamando condiciones justas en el vínculo Nación-Provincias:

«Yo no te voy a sacar plata, no quiero plata. Quiero que me des las condiciones para poder crecer y desarrollarme de acuerdo a las reglas que vos me estás poniendo. Yo estoy pidiendo que los diferentes sectores que atienden las provincias argentinas, nos ayuden con esas reglas».

El dirigente planteó también demandas estructurales para sectores clave como la producción: «El productor quiere un libre mercado pero quiere las reglas claras y las herramientas para ir a ese libre mercado.

En ese marco, dejó en claro su visión de un federalismo con equidad y colaboración: «En esto te voy a acompañar porque está bien. Esta es una herramienta que vos necesitás, pero vamos a ser recíprocos, yo también necesito herramientas tuyas».

Finalmente, reafirmó el eje central de su compromiso político: la defensa del interés misionero por encima de cualquier alineamiento nacional. «Primero, voy a defender Misiones, no voy a defender ningún espacio político nacional. Por más que el interés sea radical, peronista, del libertario, del que no tiene espacio político, yo voy a ser recíproco».

Con este mensaje, Oscar Herrera Ahuad inaugura su camino hacia el Congreso con una impronta clara: representar a Misiones con firmeza, sin subordinarse a partidos nacionales y con un llamado directo a la equidad en las relaciones federales.