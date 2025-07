En una entrevista reciente, el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones y candidato a diputado nacional, Oscar Herrera Ahuad, respondió con firmeza a empresarios que cuestionan el cobro de impuestos en la provincia, pero que recurren sin dudar al sistema de salud pública cuando enfrentan una emergencia.

Sobre este punto, Herrera Ahuad fue categórico al referirse a aquellos empresarios que deciden radicar sus negocios fuera de Misiones, pero luego utilizan los servicios estatales de la provincia cuando surge un problema. “Te dicen ‘allá no te cobran renta, vamos a poner la empresa allá’. Pero cuando se les corta un dedo a un operario, lo traen para acá”, expresó. Con esta frase, dejó en evidencia no solo el aprovechamiento de un sistema sostenido con el aporte de todos los misioneros, sino también las graves deficiencias en los servicios públicos de otras provincias, donde, a pesar de tributar, muchas veces no se garantiza una atención médica de calidad.

Ante este escenario, el medico defendió el modelo de salud misionero como una política de Estado que garantiza atención de alta calidad tanto en el sistema público como en el privado. “Los misioneros decidieron tener una sola salud”, afirmó, explicando que, más allá de cómo se financie, la salud es un derecho que debe estar disponible para todos, sin distinción. “Si no tenés cobertura y estás enfermo, vas al hospital público y ahí está lo mejor de lo mejor. Si tenés obra social y elegís el sector privado, también accedés a lo mejor”, destacó.

El médico contrastó esta realidad con lo que ocurre en otros puntos del país, como en Buenos Aires, donde —según su visión— la calidad entre los servicios públicos y privados tiene una brecha significativa. “Estás en Capital y te duele el pecho. Si no tenés obra social, ¿a dónde vas? El hospital público no es igual que el privado. Acá no pasa eso”, sostuvo, reforzando la idea de que en Misiones hay verdadera igualdad de acceso.

No obstante, el candidato fue enfático en aclarar que este modelo no está garantizado para siempre. “No es una política ineternum. Todos los años hay que validarla con el apoyo de la gente”, expresó. También señaló que su candidatura al Congreso Nacional busca justamente defender este tipo de políticas y, en lo posible, replicarlas en otras provincias. “Esto es justicia social real, aunque a algunos les moleste escuchar esas palabras”, agregó

La entrevista dejó un mensaje claro: la salud pública de calidad no es gratuita ni automática. Es el resultado de una política sostenida por años y de un sistema fiscal que la hace posible. Y como subrayó Herrera Ahuad, defender ese modelo es hoy una obligación política y ética.