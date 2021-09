En la localidad de Leandro N. Alem, se realizó una asamblea extraordinaria de la Cooperativa Frigorífica Leandro N. Alem Ltda. (COFRA) con la presencia de la comisión directiva como así también productores nucleados en la entidad. En este marco, se oficializó la propuesta que beneficiará a 136 productores socios de la cooperativa que recibirán pagos excedentes por más de 25 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2020. El ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala, acompañó la asamblea y destacó el momento que atraviesa la institución cooperativa.

Luis Mieth, presidente de COFRA, explicó que “la iniciativa del pago extraordinario a los productores surge de muchos años de trabajo para llegar a un punto de equilibrio y crecimiento. El 2020 generó ganancias y eso hoy llega a las bases de nuestra organización que son los productores”.

Asimismo, Mieth expresó que “nuestro desafío es seguir creciendo. El mundo requiere de alimentos y nosotros tenemos los productores y la capacidad de todos quienes trabajamos para hacer esta cooperativa. Vamos a seguir promocionando nuestra producción en la provincia y en el NEA para seguir progresando”

En tanto, Lucy Ferrreyra, productora porcina de San Javier, contó que “hace muchos años hago engorde de cerdos. Es un orgullo como productora vivir este momento. Hemos pasado cuestiones difíciles y hoy me siento orgullosa de no aflojar, de no dejar la producción, hemos seguido adelante. Una cooperativa sin deudas y al día con los productores, es histórico y nos compromete más con este proyecto”.

Por su parte, el ministro Oriozabala consideró que “COFRA expresa una síntesis de lo que buscamos como política agroindustrial por parte del Gobierno de la provincia de Misiones, integrando cooperativismo, producción, arraigo rural e industrialización de la ruralidad”.

“Esto se ve reflejado hoy en el marco de la redistribución de ganancias extraordinarias correspondientes al crecimiento de la Cooperativa, un hecho histórico y que ya se encuentra en expansión con la incorporación de nuevos productores como socios”, agregó el titular de la cartera agraria.

Además, la asamblea contó con el acompañamiento del intendente local Waldemar Wolenberg; el intendente de El Soberbio, Roque Soboczinski; el diputado provincial y presidente de la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), Omar Olsson; como así también productores e integrantes de la Comisión Directiva de COFRA.