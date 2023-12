Movimientos populares y organizaciones sociales de Unidad Piquetera (UP) marcharon este miércoles a Plaza de Mayo «contra el ajuste económico» del gobierno de Javier Milei y «en defensa al derecho a la protesta», en una movilización en la que dos manifestantes fueron detenidos en medio de empujones y corridas que protagonizaron con la policía porteña y federal y la Gendarmería, que implementaron por primera vez el protocolo dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

Los manifestantes partieron pasadas las 16 hacia la plaza, donde leyeron un documento consensuado por las organizaciones en el que expresaron que «en un nuevo aniversario de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001, volvemos a llenar las calles y las plazas de todo el país», y a las 18 comenzaron a desconcentrarse.

«En unidad, decenas de organizaciones populares, sindicales, piqueteras, estudiantiles, ambientales, de derechos humanos nos movilizamos para enfrentar el plan de ajuste y miseria de (Javier) Milei y el FMI», señalaron los dirigentes desde un escenario montado en Plaza de Mayo.

En el documento expresaron que «el Presidente ya anuncio su plan de gobierno», al que definieron como «una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo».

Entre los principales reclamos incluidos en el comunicado se indicó la «defensa del derecho a la protesta», el «freno a la represión y criminalización de la protesta», la «reapertura inmediata de paritarias y aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales» y que no se produzca «ningún despido ni suspensiones».

También rechazaron el «tarifazo de los servicios y el transporte público» y pidieron defender «la educación y salud pública y la ciencia y tecnología» así como la «reestatización con control de los trabajadores y usuarios de las empresas de servicios públicos».

«Contra el negacionismo del genocidio y la reivindicación de la última dictadura militar, llamamos a defender todas las conquistas sociales y democráticas. Ningún genocida suelto. 30.000 desaparecidos ¡Presentes!», señaló el texto.

Además señalaron la necesidad de «un paro activo nacional y un plan de lucha contra este brutal ataque contra nuestras condiciones de vida» y se consideró que «el camino es la más amplia unidad entre ocupados, desocupados y todos los sectores en lucha».

Al finalizar la lectura del comunicado, los referentes de las distintas organizaciones pidieron a los manifestantes desconcentrar de «manera ordenada y sin caer en provocaciones» por avenida de Mayo y Diagonal Norte.

Los manifestantes llevaron carteles como «no al ajuste de Milei. Al final ‘la casta’ era el pueblo», «abajo el plan motosierra de ajuste de milei y el FMI» o «No al protocolo de Bullrich», entre otras consignas.

«No queremos más ajuste, no queremos represión que la crisis no la pague el pueblo trabajador», «Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode» fueron algunos de los principales cánticos que se escucharon en la plaza.

Gendarmería Nacional y la Policía Federal realizaron un cordón sobre Hipólito Yrigoyen, al costado de la Plaza de Mayo, con presencia también de efectivos policiales en moto armados con escopetas a la vista y una decena de camionetas de Gendarmería.

Las columnas del Polo Obrero, MST, Coordinadora Sindical Clasista, PTS, y otras organizaciones como el Bloque Piquetero Nacional, líneas internas de Unión Ferroviaria, Sutna (Neumático), Sipreba, ATE Capital y Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de PBA (Cicop) ingresaron pacíficamente a la Plaza de Mayo por Diagonal Sur.

También entre los presentes se encontraba la histórica referente de Derechos Humanos y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas.

Previamente se registraron incidentes en Diagonal Norte y en avenida Belgrano pero tras algunas escaramuzas y corridas, la situación se calmó y los manifestantes siguieron marchando, aunque hubo dos manifestantes detenidos, según fuentes policiales.

El operativo de seguridad fue supervisado durante alrededor de una hora por el presidente Javier Milei desde el Departamento Central de Policía, donde también estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Capital Humano, Sandra Petovello, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Las dos columnas principales de la marcha se desplegaron desde Diagonal Sur y avenida Belgrano y desde Florida y Diagonal Norte para confluir en Plaza de Mayo, según lo dispuesto hoy por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad e informado por los organizadores de la movilización.

«Lo que se está jugando es el derecho a defender nuestros derechos, eso es el derecho a la protesta. Lo que ya se anunció y lo que va a anunciar el Presidente esta noche son medidas altamente impopulares que atacan directamente el bolsillo de la clase trabajadora», dijo la diputada de izquierda Myriam Bregman a Télam durante la movilización.

Pese a que los cordones de efectivos policiales intentaron que los manifestantes se desplacen por las veredas, tras los incidentes los manifestantes ganaron la calle.

En Diagonal Sur (Julio A. Roca) y Chacabuco la Gendarmería y la Federal intentaron cortar la columna que siguió avanzando hacia Plaza de Mayo.

Previamente la Policía de la Ciudad y la Federal hicieron un cordón entre manifestantes y la prensa, donde se produjeron los empujones y los forcejeos.

El secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, acudió al corte en Belgrano y Piedras, donde se lo vio efectuando llamados e impartiendo órdenes y dijo a esta agencia: «Está desordenado, ahora vamos a ordenar todo, en breve». También dialogó con algunos referentes de las organizaciones.

En ese lugar, el dirigente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, dijo a Télam

mientras intentaba organizar la marcha que: «Vamos a ir a la Plaza de Mayo aunque el Gobierno no quiera».

La columna que se dirigía por Diagonal Norte fue encabezada por dirigentes de Izquierda como Myriam Bregman, Celeste Fierro, Cristian Castillo, Alejandro Vilca, Patricio del Corro, Vilma Ripoll, Carlos Maradona, Nahuel Orellana, Vanina Biasi, Gabriel Solano, Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano.

«Vamos a hacer una presentación legal en el parlamento para que la interpelen (a Patricia Bullrich), también en la legislatura. Vimos como la policía de la de la ciudad había ordenado la movilización y sin embargo entró violentamente a infantería de la PFA, entró la Gendarmería y hay periodistas a lo que golpearon», anticipó Belliboni en diálogo con la prensa al finalizar el acto.

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, dijo a Télam que «el Gobierno de Milei intenta censurar el derecho a la libertad de expresión con un protocolo que no permite manifestarnos» y sostuvo que «la voluntad del pueblo es mucho más importante que el temor que intentan generar con la represión».

Fuente: Télam