Durante un operativo de control de rutina realizado por guardaparques dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones en inmediaciones del Parque Provincial Piñalito, en San Pedro, se encontró rastros de caza furtiva y se logró destruir campamentos, cebaderos, trampas, sobrados e incluso alambrados perimetrales.

Los guardaparques de la Zona Centro de Misiones recorrieron durante tres días la propiedad de Nideport, antigua Forestal Belga, un área de alto valor ambiental que limita directamente con el Parque Provincial Piñalito y con Brasil.

Durante la recorrida por varios lotes de la propiedad, observaron actividad de caza ilegal proveniente desde el país vecino. La evidencia encontrada apuntaba a la acción de grupos organizados. La presión de caza furtiva desde Brasil es una problemática constante en la zona de frontera. En este caso, se toparon con estructuras instaladas que indicaban una actividad persistente y no hechos aislados.

Frente a esta situación, el procedimiento fue contundente. El equipo procedió al desarme y destrucción total de numerosos elementos utilizados para la caza ilegal; se demolieron campamentos utilizados como base de operaciones, cebaderos para atraer a la fauna, trampas y “sobrados”. También eliminaron los alambrados perimetrales irregulares que eran usados para encerrar caballos y colocar cajas de abejas para la producción de miel, actividades no autorizadas.

En el operativo también dieron con un grupo de cazadores furtivos que se movilizaban con perros y caballos, que al ser descubiertos, huyeron hacia Brasil, dejando un rifle de fuego calibre 22.

El arma secuestrada, de uso restringido y empleado para la caza de animales silvestres, fue puesto a disposición del Juzgado N°3 de San Pedro.