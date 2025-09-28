El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables realizó este sábado un operativo de control forestal en el municipio de El Soberbio. La actividad estuvo encabezada por el Ministro, Arq. Martín Recamán, junto a personal de la Dirección General de Bosques, y contó con el acompañamiento de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de San Vicente.

El procedimiento se llevó adelante en respuesta a denuncias y presuntas infracciones vinculadas a la normativa de planes de aprovechamiento forestal. En este marco, la comisión recorrió zonas aledañas a la Reserva de Biósfera Yabotí, donde se tomaron coordenadas, se registraron trayectorias GPS y se identificaron planchadas de acopio, caminos de extracción y aprovechamiento.

Durante la inspección, también se detectó un movimiento inusual de camiones de gran porte que transportaban rollos de madera. Parte de ese material correspondería a planes vigentes, sin embargo, se presume que existirían lotes no autorizados involucrados, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades ambientales.

Como resultado del operativo, se labró el acta en la que se asentaron los hallazgos y se recabó información técnica del terreno. Estos registros serán contrastados con imágenes satelitales, guías de transporte emitidas y permisos de planes autorizados, con el fin de determinar el alcance de las posibles irregularidades detectadas.