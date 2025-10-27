Guardaparques del Paisaje Protegido Lago Urugua-í dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables realizaron un patrullaje lacustre preventivo por diferentes zonas del lago, con el objetivo de detectar y prevenir ilícitos ambientales.

Durante el recorrido, que abarcó un gran sector de la zona el equipo halló 15 redes de pesca de aproximadamente 50 metros cada una (sumando un total de 750 metros), dos cámaras de vehículo utilizadas para la confección de redes y un bote de madera en mal estado.

Ante estos hallazgos, se labraron las actuaciones correspondientes, reforzando así las tareas de control y vigilancia que se desarrollan de manera continua en el área protegida, con el fin de preservar la fauna íctica y los recursos naturales del Lago Urugua-í.