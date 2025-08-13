En el marco de las acciones de prevención de delitos contra la biodiversidad, guardaparques del Grupo de Operaciones en Selva (GOS), Zona Centro, dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables realizó un megaoperativo en la Reserva de Biósfera Yabotí donde desmantelaron campamentos furtivos, secuestraron armas de fuego y siete motocicletas, además demoraron a dos hombres de nacionalidad brasileña.

El procedimiento se llevó a cabo entre el 8 y el 12 de agosto y se trató de un operativo de alta complejidad que abarco la Ruta Costera 2, en el límite con Brasil. El despliegue incluyó tres vehículos 4×4 y la participación de 11 integrantes del grupo especial. Como resultado, fueron sorprendidos y demorados dos ciudadanos brasileños que portaban un arma de fuego mientras realizaban caza furtiva en la reserva. Se procedió al secuestro del arma y de cartuchos calibre 36 milímetro.

Durante el operativo también se detectaron varios trillos utilizados para el ingreso ilegal al territorio argentino y hallaron, ocultas en diferentes puntos, siete motocicletas provenientes de Brasil. Estos vehículos eran empleados para desplazarse en la selva acortando distancias y para trasladar las piezas producto de la faena de la caza furtiva. Todas las motocicletas fueron incautadas.

Por otro lado, se destruyeron tres campamentos de cazadores, siete cebaderos artificiales y diez sobrados, así como dos embarcaciones de madera. En los campamentos se incautaron además 100 metros de redes y se neutralizaron trampas destinadas a capturar animales silvestres, incluyendo dos trampas paqueras de hierro.

Además, se constató el uso de tecnología en cebaderos artificiales, como dispositivos electrónicos para racionar maíz o sal, varios de los cuales fueron inutilizados.

Este tipo de operativos son esenciales para frenar el accionar de organizaciones criminales que atentan contra la diversidad biológica de Misiones, protegiendo así uno de los patrimonios naturales más valiosos de la región.