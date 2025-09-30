Esta mañana, Puerto Piray se sacudió con un audaz intento de robo en la sucursal del Banco Macro, ubicada en avenida Mitre y calle María Elena Walsh. Según fuentes policiales, al menos cuatro individuos armados irrumpieron en el lugar con la intención de apoderarse del dinero de la entidad.

Dos de los presuntos asaltantes portaban armas cortas, mientras que otro habría intentado identificarse como policía federal para intimidar a los presentes. Redujeron al gerente –de unos 42 años– y le quitaron su teléfono celular y la llave de su vehículo. Pero la acción policial adicional que estaba de guardia logró activar la alarma, lo que alteró el plan de los delincuentes.

Al activarse la señal de emergencia, los ladrones desistieron: huyeron sin entrar al área de bóveda, pues la llegada de patrullas era inminente. En respuesta, la Policía de Misiones montó un operativo cerrojo provincial, reforzando controles en rutas, accesos y caminos vecinales, coordinado por la Dirección General de Seguridad.

Además del despliegue policial, se está analizando el circuito cerrado del 911 para identificar rostros, vehículos y posibles rutas de escape utilizadas por los sospechosos. El caso sigue bajo investigación, con todas las unidades regionales movilizadas.