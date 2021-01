Ante el rebrote de casos en Europa y el pico de contagios que atraviesa América, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que es «muy probable» que el Covid-19 cause dos millones de muertos si el mundo no toma acciones colectivas de envergadura contra la pandemia.

El director de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, aseveró al responder una pregunta que «si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable».

«Si no continuamos haciendo más, a evolucionar, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a ese número, y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora», agregó Ryan durante la conferencia que brindó este viernes .

La cifra de víctimas por coronavirus está a punto de superar el millón de muertos, muchos más que los causadas por otros virus recientes. No obstante, el número de fallecimientos es inferior que los de la terrible «gripe española» de hace un siglo aunque supera al de las epidemias de virus aparecidos en el siglo XXI.

En ese sentido, la epidemia de gripe A (H1N1) en 2009, llamada «porcina», causó oficialmente 18.500 decesos. Este saldo fue revisado al alza por la revista médica The Lancet que calcula entre 151.700 y 575.400 muertos.

Por otro lado, el último brote de la «enfermedad por el virus del Ébola» mató en la República Democrática del Congo (RDC) ocasionó unos 15.000 muertos, mientras que el VIH-sida, para el que no existe una vacuna eficaz, ha causado la muerte de casi 33 millones de personas desde su aparición.

Para concluir, Ryan se refirió a los «preocupantes aumentos» de casos de contagio en Europa, así como de la ocupación de las camas de hospital y de las Unidades de Cuidados Intensivos. No obstante, reconoció que el incremento de los diagnósticos se debe también a que se están realizando más pruebas.

«No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, ni solamente de curar, y aplicar la distanciación social, ni tan sólo de (trabajar en las) vacunas, sino hacer todo eso a la vez», insistió el responsable.

Hasta el momento, con más de 205.000 víctimas, Estados Unidos es el país con más muertos. Luego se encuentra Brasil con 139.808 fallecimientos y le sigue India con 92.300.

