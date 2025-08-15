La Oficina de Empleo de Puerto Iguazú, en gestión conjunta con el Ministerio de Trabajo de la provincia, avanza en acciones para promover el bienestar laboral y abordar problemáticas como la violencia de género y otros conflictos que puedan surgir en el ámbito de trabajo. En esta oportunidad se brindó la capacitación a la empresa Iguazú Argentina.

El objetivo de la capacitación fue poner a disposición herramientas y recursos provinciales para acompañar, asesorar y actuar ante situaciones reales que afecten la convivencia y el respeto en los espacios laborales.

«Trabajamos para que cada persona en nuestra ciudad cuente con un entorno laboral seguro, inclusivo y libre de violencia», destacaron desde la Oficina de Empleo de la ciudad de las Cataratas.