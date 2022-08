Misiones participó de manera activa hace unos días en la primera reunión de los responsables de Puntos Focales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las provincias del Norte Grande argentino. En la ocasión, se trabajó para diseñar un plan de acción estratégico común respecto a la implementación y monitoreo de los ODS impulsados por las Naciones Unidas en su Agenda 2030.

La Tierra Colorada estuvo representada por el Coordinador de la Mesa Provincial de los ODS, Daniel Behler. También hubo presencia de Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Chaco, Corrientes, Misiones y Jujuy. Catamarca y Formosa estuvieron de manera virtual.

De acuerdo con lo que se abordó en el encuentro, el Plan de Acción Común tendrá cinco etapas: institucionalización, territorialización, diagnóstico, vinculación de metas con los ODS y seguimiento y monitoreo.

Además, los responsables de los Puntos Focales trabajaron en una agenda que incluyó la promoción de la institucionalización de una comisión abocada a los ODS en el Consejo Regional del Norte Grande; y la elaboración de un petitorio ante la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación para la puesta en tratamiento del proyecto de ley S-1093/21 de autoría del Senador Nacional Antonio Rodas (Chaco) sobre ODS.

También se habló de solicitar al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Nación la ejecución de políticas públicas tendientes al acompañamiento técnico para la localización de los ODS en los municipios y el acompañamiento financiero para la realización de eventos tendientes a la sensibilización y territorialización de los ODS tales como el Encuentro de Juventudes del Norte Grande por los ODS.

“Fue una experiencia muy enriquecedora. El objetivo es que las provincias del Norte Grande podamos abordar la temática de manera similar. Debatimos lineamientos y metas para equipararnos y arrancar de un mismo punto de partida. Compartimos experiencias, ideas y modos de accionar”, explicó el subsecretario de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Coordinación General de Gabinete, Daniel Behler.

Añadió que otro de los puntos trabajos fue la necesidad de impulsar en cada provincia leyes “que pongan en agenda los ODS y que de alguna manera comprometan a los tres poderes del Estado”.

Behler reconoció que las provincias se encuentran en la misma situación: “Es un tema amplio, que tiene sectores más compenetrados que otros. Aquellos ligados al cuidado del medio ambiente están al tanto, pero una gran franja de la población no conoce con precisión la importancia y las acciones para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Son aquellos que escucharon hablar de ellos, pero no saben bien qué son ni para qué sirven. Es sobre eso lo que tenemos que trabajar. Y uno los puntos más importantes es aclarar que los ODS no sólo tienen que ver con lo medioambiental, sino atraviesan las distintas dimensiones de la vida del ser humano”.

La próxima reunión presencial de las provincias del Norte Grande para tratar el tema será en octubre. Se baraja la posibilidad de que Misiones sea la sede, aunque aún no está definido.

