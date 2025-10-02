En los densos bosques de Misiones, los ocelotes (Leopardus pardalis) continúan su vida sigilosamente, manteniendo estable su población a pesar de las amenazas que enfrentan otros felinos en Argentina. Con su característico pelaje manchado y mirada penetrante, estos pequeños depredadores son un verdadero tesoro de la biodiversidad local.

Guardianes de la selva

Los ocelotes cumplen un papel crucial en el ecosistema: controlan la población de roedores, aves y reptiles, contribuyendo al equilibrio natural de los bosques. Su presencia es un indicador de la salud de la selva, y su estabilidad poblacional refleja el éxito de los esfuerzos de conservación en áreas protegidas como el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Forestal San Jorge.

Investigaciones que revelan secretos

Gracias a cámaras trampa y estudios de campo realizados por el CONICET y el Proyecto Yaguareté, se ha identificado a más de 200 individuos en la región. Cada ocelote posee un patrón único de manchas que funciona como una “huella digital”, permitiendo a los investigadores seguir su comportamiento, reproducción y movimientos en la selva.

Entre las historias destacadas, se encuentra Huellita, el ocelote más longevo registrado en la zona, que demuestra la capacidad de adaptación y supervivencia de estos felinos cuando su hábitat se protege correctamente.

Desafíos que persisten

A pesar de la estabilidad de la población, los ocelotes siguen enfrentando amenazas: la deforestación, los atropellamientos y la caza ilegal son riesgos constantes que requieren atención. La conservación de estos felinos depende no solo de los científicos, sino también del compromiso de la comunidad para proteger su entorno natural.

El ocelote, ágil y sigiloso, sigue siendo un guardián silencioso de la Selva Misionera, recordando la importancia de preservar cada rincón de estos bosques para las futuras generaciones.