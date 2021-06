Las comisiones de Comercio, Industria, Derechos de Usuarios y Consumidores y Turismo; y de Niñez, Género, Familia y Juventud; dictaminaron favorablemente respecto de los proyectos de las diputadas Anazul Centeno y Rita Núñez, y de los legisladores con mandato cumplido Fernando Meza, Juan Pablo Ramírez, Cristina Novoa y Nicolás Daviña.

Con este proyecto, que podrá convertirse en ley en caso de ser aprobado en una sesión legislativa, se busca establecer un marco normativo para el fomento del emprendimiento, para potenciar y reconocer el valor de los emprendedores en la economía local, como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo económico de la provincia.

En la iniciativa se considera emprendedor a toda persona que inicie nuevos proyectos productivos, predisponiéndose a asumir riesgos; mientras que por emprendimiento se entiende el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin, con posibilidad de obtener ganancias económicas.

Los objetivos de esta propuesta son reconocer el valor de los emprendedores para establecer mecanismos que permitan su desarrollo y crecimiento; favorecer el uso de dispositivos y soportes digitales para la promoción y venta de sus productos y servicios; e impulsar la actividad productiva generando fuentes laborales e igualdad de oportunidades.

También se busca fomentar la permanencia de los jóvenes emprendedores en la provincia; promover la cultura del emprendimiento con responsabilidad social y ambiental; generar el desarrollo de aptitudes en el emprendedor que permitan la toma de decisiones para alcanzar sus objetivos; e incrementar el valor comercial de los productos elaborados y servicios prestados por el emprendedor.

El proyecto contempla la creación de un centro de formación de emprendedores para alentar el pensamiento creativo, capacitar y transmitir conocimientos al emprendedor y brindarle las herramientas necesarias para los procesos de creación, desarrollo y sostenimiento del emprendimiento.

Se crearía, además, un registro de emprendedores de la provincia, y se instituiría como “semana del emprendedor” a la tercera del mes de noviembre de cada año, con la idea de visibilizar y potenciar esta actividad.

“Queremos brindarle a comerciantes y productores la oportunidad de aprender, actualizarse, construirse y elaborar un plan de negocios o de ventas lo más ambicioso que sus ganas les permitan construir”, aseguró Nuñez.

La diputada advirtió que el desafío actual es estar en varios ‘frentes’, porque ya no bastará con tener el local abierto, si no que será necesario que estén abiertos todos los canales de relación con el cliente, estar en todos los sitios donde esté el cliente y además no de cualquier manera, si no con ofertas adecuadas y dando una respuesta homogénea”.

Por eso, propuso que el comerciante adquiera conocimientos que le permitan sortear obstáculos y construir confiadamente un negocio online”.

En tanto, para Centeno “es fundamental y de un gran impacto social dar visibilidad a las necesidades particulares” de quienes se dedican a emprender, además de promover el desarrollo para la independencia económica, la igualdad y la justicia social.