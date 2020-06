La inminente aprobación y readecuación de la Ley de Alquileres traería nuevos costos y algunos beneficios para propietarios e inquilinos por las modificaciones que se aplicarían. Para dar claridad sobre dichos cambios ENFOQUE entrevistó a Luis Sosa, corredor inmobiliario, secretario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) e integrante de la Confederación Inmobiliaria de Latino América (CILA).

Según la nueva Ley, para la actualización de los alquileres se tendrán en cuenta los índices anuales de IPC (Índice de Precios al Consumidor), y el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables). A través de la referencia de estos promedios, a partir de la sanción de la Ley de alquileres y su correspondiente readecuación. ¨Si bien la citada norma se estará tratando definitivamente en la jornada de este jueves, no hay precisiones de la manera en que aplicarían los ajustes y dando un ejemplo: si el ajuste llegara a un 45% anual referenciado en la inflación, el mercado inmobiliario trabaja actualmente con una de referencia de 30% en los ajustes¨, explico Sosa y añadió que sería beneficiosopara el propietario pero perjudicial para los bolsillos de quienes alquilen.

Antes de esta nueva ley en las provincias, principalmente en Misiones, los contratos se realizaban presentando como garantía el recibo de sueldo junto a otros avales económicos y de igual forma los depósitos de garantía eran flexibles ya que se podían contemplar el pago del mismo de distintas maneras lo que daba un mayor acceso al inquilino a poder alquilar. Ahora la ley contemplará la obligación del pago del depósito de garantía al contado lo que derivaría en el costo para el potencial inquilino del mes de alquiler, los honorarios inmobiliarios y el mes de garantíapara poder ingresar a la locación. Por lo tanto y en relación a las diferencias entre lo actual y los que se modificaría con la nueva norma ¨Habría que separar los que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a lo que es el resto del país ya que allá pueden estar pidiendo los dos o tres meses de pago para alquilar, pero Misiones y Posadas específicamente, es un pueblo grande donde nos conocemos todos por lo cual el mercado inmobiliario es más flexible para que el inquilino pueda ingresar¨, describió Luis Sosa. Esto sería uno de los grandes cambios para los inquilinos de las provincias ya que en Posadas el pago de alquileres es del 95% por locual casi no hay morosidad entre quienes alquilan, distinto a los promedios de CABA.

En relación a la función de los corredores inmobiliarios Sosa aclaró que ¨no somos sujetos obligados al momento de buscar un alquiler¨, es decir que los futuros clientes no deben necesariamente recurrir a una inmobiliaria para arrendar, pero si alguien prefiere acudir a los servicios de un corredor, ese servicio se paga. Otra cláusula que sufriría modificaciones serían los costos de los sellados que en general es el 1% de costo final del contrato lo que hasta ahora se establece hasta los dos años, lo cual se modificaría encareciendo para propietario y cliente un año más de sellado porque los contratos serán desde la sanción de la ley por tres años, así lo especificó Sosa. Buscando un alivio para los aumentos que se aplicarían al costo del alquiler tal vez uno de los beneficios a la vista sería la tranquilidad del inquilino que asegura su permanencia en la propiedad con un contrato por tres años y no dos como hasta ahora, considerando el stress que ocasiona el tener que mudarse de seguido.

Por último, Sosa explicó que otra cuestión a tener en cuanta es cómo sería la aplicación de la norma para los contratos que están vigentes actualmente ya que supone que a partir de la promulgación de la readecuada Ley de Alquileres, la misma debería aplicarse de ahí en adelante y no con efecto retroactivo. Finalmente consideró que el tratamiento y posterior aplicación de la ley no sería pertinente en el contexto actual de crisis económica ya que la gran mayoría de los inquilinos son asalariados y no tendrían previsibilidad de los costos de sus contratos ya que los ajuste se darían con la variaciones de los índices citados por lo que ya no se podrá consensuar el potencial acuerdo a sabiendas de las modificaciones constantes de la economía.