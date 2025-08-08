Este jueves 7 de agosto se llevó a cabo la tradicional Fiesta Patronal de San Cayetano con misas, procesión y distintas actividades que desembocaron en la misa central realizada en la Parroquia San Cayetano del barrio Yacyretá de la ciudad de Posadas. Por la tarde tuvo lugar la celebración a cargo del Obispo de Posadas Juan Rubén Martínez, quien en su homilía por el Santo Patrono del Pan y el Trabajo tuvo alusiones críticas a la situación actual del país.

Martínez señaló que «el trabajo nos dignifica y, si algo tendría que buscarse cuando uno se plantea como diseñar un proyecto de país, un proyecto de sociedad, cuando se habla si la economía es muy importante, cuando se hacen todos estos planteos, es que, si no se hacen en función de la dignidad de la persona nunca un proyecto, que sea solo un proyecto macro, sin tener en cuenta a la gente, nunca puede ser exitoso». Y sentenció: «Porque solo es exitoso aquello que incluye».

Además, el Obispo de la diócesis de Posadas detalló que cuando en un proyecto, «por más que los números puedan ser como sean, si la gente no está incluida, en realidad es un fracaso, porque lo que se construye siempre tiene que ser en función de la persona y de su dignidad».