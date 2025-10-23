Un nuevo capítulo se abre para la economía y el desarrollo urbano de Oberá. Con la construcción de la Galería Amelia, el primer shopping de la ciudad, la zona centro de Misiones se prepara para un fuerte impulso comercial y la creación de cientos de puestos de trabajo directos e indirectos. .

La obra, impulsada por el grupo empresario de Tiendas Silmar, se levanta entre avenida José Ingenieros y calle Jujuy, a solo una cuadra y media del centro cívico obereño. Se trata de una inversión significativa que busca modernizar la oferta comercial y convertir al espacio en un punto de encuentro para vecinos, turistas y emprendedores.

Según informaron los responsables del proyecto, a Canal 12, la construcción de la Galería Amelia se desarrollará en dos etapas.

La primera fase, que ya registra un notable avance, contempla la apertura de los primeros locales comerciales antes de fin de año. Si todo marcha según lo previsto, la inauguración parcial será en diciembre de 2025, con la puesta en funcionamiento de una parte del paseo comercial.

La segunda etapa incluirá la ampliación del espacio, sumando nuevas áreas de servicios, locales gastronómicos y zonas recreativas, con una finalización total estimada entre mayo y junio de 2026.

La propuesta no solo apunta a fortalecer el comercio local, sino también a dinamizar la economía de toda la zona centro de Misiones. En diálogo con Canal 12 Misiones, uno de los empresarios impulsores destacó:

“Queremos que los emprendedores de Oberá tengan un lugar moderno y competitivo, en el corazón de la ciudad, donde puedan crecer y generar empleo local”.

Con un diseño moderno, amplios pasillos y locales para distintos rubros, la Galería Amelia promete convertirse en un espacio clave para la vida social y económica de Oberá. Además, se espera que el proyecto genere cientos de empleos durante la construcción y una cantidad importante de puestos laborales permanentes una vez en funcionamiento.

En un contexto donde la demanda laboral crece y el comercio busca reinventarse, la llegada del primer shopping a Oberá marca un antes y un después. La Galería Amelia no solo representará un nuevo atractivo urbano, sino también un motor de desarrollo regional que integrará trabajo, modernidad y oportunidades para toda la comunidad obereña.