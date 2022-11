En la sesión ordinaria número 35 del Concejo Deliberante de Oberá, se aprobó el pedido de incremento del Presupuesto de la Defensoría del Pueblo para el ejercicio financiero del año 2022 en la suma de $ 2.800.000.

El dictamen de la comisión de Presupuesto, Tasas y Hacienda dio tratamiento al expediente y tras el análisis correspondiente, teniendo en cuenta la opinión del Asesor Contable del Cuerpo Deliberativo y la actual situación económica que atraviesa nuestro país, se aprobó el aumento del Presupuesto de Gastos General del presente ejercicio para la institución solicitante.

El presidente del Legislativo municipal, Santiago Marrodán, señaló que fue una decisión de toda la comisión luego de un arduo tratamiento y llegando a una conclusión en consenso para dar este monto.

“La Defensoría del Pueblo pidió un valor que consideramos elevado para terminar el año, ya que estamos hablando de un incremento del Presupuesto del 2022. Sabíamos que iba a ser polémico, pero acudimos al Asesor Contable del Concejo Deliberante para que nos diera su opinión profesional sobre el tema y en ese dictamen se determinó que con el monto que finalmente se aprobó, la Defensoría terminará su ejercicio del año correctamente”.

Marrodán indicó que se reunió con el defensor del Pueblo, Carlos Bernhardt y su asesor legal, escuchando los argumentos y la presentación, “pero para nosotros y para el análisis que se hizo con el Asesor Contable no justificaba la diferencia que no aceptamos. Por eso no aceptamos ese monto, calculamos y estamos seguros de que con lo que hemos autorizado no van a tener problemas hasta fin de año”.

El funcionario aseguró que se hablaba de una erogación importante por un cambio de contrato que hubo en la Defensoría del Pueblo, donde le hacía cargo al organismo de la reparación de la infraestructura del local alquilado.

“Se justificaba por ese lado, pero no teniendo un presupuesto en mano sobre el monto necesario para esas refacciones, consideramos prudente no otorgarlo en este momento y si esperar un presupuesto real para tratarlo a futuro. Eso no quiere decir que el Concejo no esté abierto a escuchar una nueva propuesta para el año que viene para la reparación del mismo”, cerró el funcionario.